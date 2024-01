Alina Eremia te invită la Dans

,,Dans", cea mai nouă piesă semnată Alina Eremia, este o călătorie sonoră în lumea iubirii perfecte.

,,Dans", cea mai nouă piesă semnată Alina Eremia, este o călătorie sonoră în lumea iubirii perfecte. Melodia începe cu acordurile blânde ale unui pian sensibil, care plutește în fundal, ca o undă caldă și tandră. Sunetele delicate se contopesc, creând o atmosferă romantică și plină de emoție.

Vocea Alinei Eremia se îmbină armonios cu acompaniamentul pianului, iar versurile pictează o poveste de dragoste ideală. Fiecare notă pare să aducă cu sine izul unei povești perfecte, unde iubirea este înfățișată ca un dans subtil. Piesa emană căldură și intimitate, capturând esența unui moment magic într-o relație.

Piesa a fost scrisă de Florian Rus, Alina Eremia și Sebastian Barac și Marcel Botezan, care s-au ocupat și de partea de producție. ,,Dans" vine alături de un videoclip artistic, cu credite către Jimachez - edit & grading, Khaled Mokhtar - DP și Alex Matei - VHS.

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Cântecele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: ,,Cum se face", ,,A fost o nebunie", ,,În dreapta ta", colaborarea cu Vescan, ,,Tatuaj" și ,,Noi". În 2021, Alina a lansat cel de-al doilea album al său, "Déjà Vu", care a primit titlul de Best Album la The Artist Awards 2021. În 2022, Alina Eremia s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul #1, cum ar fi ,,Supertare", cu Connect-R, care le-a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și ,,Cerul roșu". În acest an, Alina a lansat cel mai nou EP al său, "Metamorphosis", pentru care a experimentat noi sunete și a colaborat cu nume precum Sak Noel, Ilkan Gunuc, Arem Ozguc și Arman Aydin. În 2023, ea a adăugat un alt #1 cu ,,Ai fost", colaborare cu Mario Fresh, care a fost #1 pe YouTube în tendințe și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare, fiind declarată și cea mai ascultată piesă a verii. Mai mult decât atât, anul acesta artista a lansat EP-ul ,,OH, NO!", colaborarea cu Aerozen pentru ,,Ultimul nivel" și single-ul ,,Cine-i focul, cine-i apa". Ultimul său single, ,,Nu te mai aștept", i-a surprins pe fanii artistei prin versurile sincere și interpretarea sa emoționantă, piesa ajungând rapid în trending-ul YouTube.