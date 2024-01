Ronald Gavril și Anamaria Prodan, oficial un cuplu! Primele reacții: Ești penibil!

Impresara și celebrul jucător de box, Ronald Gavril, au făcut valuri pe rețelele de socializare, postând prima fotografie împreună după speculațiile privind o posibilă relație de iubire.

Deși Anamaria Prodan a păstrat secretul identității noului ei iubit timp de câteva luni, zvonurile au circulat intens în mediul online. Speculațiile au luat sfârșit atunci când Anamaria Prodan și Ronald Gavril au postat o fotografie împreună, confirmând astfel că sunt, într-adevăr, un cuplu.

Impresara a menționat anterior că iubitul ei este "un bărbat în adevăratul sens al cuvântului", lăsându-i pe fani să ghicească cine este norocosul. În podcastul „Tare de tot”, Anamaria Prodan a împărtășit faptul că relația lor este una solidă și că se simte susținută de partenerul ei, fără a dezvălui, totuși, numele acestuia. Revelionul a fost o ocazie specială pentru Anamaria și Ronald, care au petrecut timpul împreună în America, unde impresara și-a bucurat familia alături de noul ei iubit. Fotografiile postate pe rețelele sociale i-au încântat pe fanii celor doi, care au nu au putut să nu admire fericirea de pe chipul impresarei.

"Cu ochii doar spre viitor așteptăm anul nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri. Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril", a fost mesajul postat de Anamaria pe Instagram, confirmând public relația lor.

Ronald Gavril, pe de altă parte, a păstrat tăcerea cu privire la relația lor înainte de postarea fotografiei. Cu toate acestea, el a ales să împărtășească această imagine semnificativă, în care cei doi par foarte apropiați și împliniți. Totuși, fanii au încercat să lase comentarii la fotografia cuplului, dar accesul la acestea a fost limitat, generând frustrare în rândul admiratorilor. Un fan, deranjat de această limitare, a reacționat pe o altă fotografie postată de Ronald Gavril anterior, exprimându-și nemulțumirea.

„Ești penibil precum Prodanca, de ce ai întrerupt comentariile? Dacă tot ai făcut asta spune-i dânsei să se rezume la relația ei. Oricum vrea carne moale și peste 4-5 luni o să caute altceva 😂”, a scris un internaut.

Anamaria Prodan, într-un interviu acordat wowbiz.ro, a vorbit despre decizia de a-și ține viața personală departe de viața publică și a subliniat calitățile pe care le apreciază la Ronald Gavril.

"Apreciez cel mai mult la el bărbăția, grija față de mine și de copiii mei, demnitatea, inteligența, șarm. Sunt niște lucruri pe care un bărbat adevărat trebuie să le aibă.”

Ronald Gavril, cunoscut și sub numele de "The Thrill," are o carieră de succes în box, cu 24 de victorii (19 prin KO) și 3 înfrângeri. La 37 de ani, este mai tânăr cu 14 ani decât Anamaria Prodan și se bucură de o avere estimată la 5 milioane de dolari, conform informațiilor din Statele Unite.

