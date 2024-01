Mara Bănică, mărturisiri sincere despre intervenția de la nivelul feței: Fața mea încă bombardată...

În urma unei operații estetice la nivelul feței, Mara Bănică a fost fotografiată de paparazzi Cancan cu bandaje la nas și la față la ieșirea din clinică. Presa a speculat că aceasta ar fi suferit un lifting facial total, estimând că procedura ar fi costat aproximativ 15.000 de euro. Criticile fanilor nu au întârziat să apară, acuzând-o pe jurnalistă că și-a stricat aspectul fizic.

Neîntârziat, Mara Bănică a ales să adreseze direct aceste comentarii printr-o filmare pe rețelele de socializare, în care și-a arătat fața umflată și a vorbit sincer despre alegerea ei.

Mara Bănică nu mai vrea să audă de Acces Direct, după ce și-a dat demisia: Am luat și păduchi toată redacția de la invitați

Mara Bănică și-a exprimat dezamăgirea față de criticii care au sugerat că a renunțat la autenticitatea ei, explicând că își dorește doar să arate bine la 50 de ani și că intervențiile estetice pot fi o modalitate de a îmbunătăți aspectul fără a deveni vulgare sau a-și pierde autenticitatea.

"În ceea ce îi privește pe cei care tot spun că «Domnule, vai, ce schimbare!». Nu e, măi, tot eu sunt. Îmbunătățită, e adevărat. Cred că întotdeauna am fost asumată și am recunoscut orice intervenție mi-am făcut atunci când am fost întrebată și da, cred că la 50 de ani oricine își dorește să arate bine și există intervenții care te pot îmbunătăți fără să devii vulgar, fără să devii la fel ca alții”, le-a spus Mara Bănică internauților, potrivit Click!.