Andra, prima reacție după valul de critici asupra fiicei sale, după lansarea filmului Tati part-time: Îi susțin în drumul lor..

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul românesc, iar recent, atenția publicului s-a îndreptat către cei doi copii ai lor, David și Eva. Cea mică a jucat în filmul „Tati part-time”, lansat recent în cinematografe, iar reacțiile au fost diverse.

În fața valului de critici și întrebărilor despre îndrumarea copiilor lor către o carieră în actorie și televiziune, Andra a avut o reacție deschisă și plină de susținere. Artista a declarat că își iubește copiii necondiționat și că îi susține în orice alegere pe care copiii ei o vor face în viață.

Despre implicarea Evei în film, Andra a spus că, deși filmările au durat o lună și zece zile, experiența a fost una plăcută și naturală pentru micuța actriță. Ambii săi copii au crescut văzându-i pe părinți în lumea reflectoarelor și, potrivit artistei, totul s-a desfășurat cât se poate de natural și firesc.

În ceea ce privește evoluția artiștilor în lumea showbiz-ului, Andra a remarcat că, în prezent, tinerii talentați au oportunități mai ușoare de a se lansa în industrie. Cu acces la online, ei pot împărtăși cu internauții talentul lor prin platforme precum YouTube și TikTok. Mai mult, Andra îi încurajează pe tinerii să își urmeze pasiunile și să-și asculte inima.

„Erau tot la fel de mulți oameni care își doreau să ajungă să fie cunoscuți, doar că nu aveau curajul. Părinții mei mergeau la București constant, era o cheltuială. Acum, toată lumea are telefon, este mult mai ușor. Este mult mai ușor și încurajez toți tinerii să facă asta. Dacă simt că au un talent să facă ce simt. Și eu am primit sfaturi la rândul meu, am dat sfaturi, dar cel mai bine este să-ți asculți inima”, a concluzionat Andra, pentru sursa citată mai sus.