Călătorie sonoră: Sweet Escape - Danny Chris x SBSTN

Pornește într-o călătorie muzicală provocatoare cu "Sweet Escape", prima colaborare dintre Danny Chris și SBSTN, un imn dinamic și încurajator care celebrează persoana iubită, fiind văzută ca acea evadare dintr-o lume monocromă.

Această piesă dance vibrează datorită ritmurilor molipsitoare, creând un groove irezistibil ce te poartă într-un univers al purului extaz. Danny Chris și SBSTN țes o poveste sonoră ce redă intensitatea unei dependențe captivante, unde persoana iubită devine evadarea incitantă din cotidian. Lasă-te purtat de ritmurile vibrante "Sweet Escape", aprinzând ringul de dans cu o celebrare a iubirii atât de adictivă precum și electrizantă.

Piesa a fost scrisă de Mona Koshoi și Finn Eriksrud și produsă de Alex Parker.

,,<<Sweet Escape>> este una dintre piesele favorite din cele pe care le-am lansat până acum. Încă de la primul moment când am auzit vocea lui SBSTN, a fost o conexiune instantanee - părea o potrivire perfectă. Piesa asta e o fuziune între o interpretare sensibilă și acorduri captivante de pian, această combinație făcând-o deosebită.", mărturisește Danny Chris.

,,Muzica este sursa mea de pasiune și limbajul prin care sufletul meu se exprimă cel mai autentic," afirmă Danny Chris, DJ și producător cu rezidența în Germania. De-a lungul carierei sale, Danny a luminat scenele unora dintre cele mai mari festivaluri din Germania, inclusiv faimosul New Horizons. Remarcabil este faptul că a împărțit scena cu celebrități renumite ale DJ-ilor precum Lost Frequencies, David Puentez, Tony Junior și Mike Williams. Pasiunea și devotamentul lui Danny pentru muzică continuă să se amplifice, găsind satisfacție imensă și încredere în extinderea impactului muzicii sale. Printre ultimele sale lansări se numără o colaborare cu Crooked Bangs pentru "Don't Tell Me What Love Is" și una cu SICKOTOY pentru "Don't Let Me Go".

În afara carierei sale muzicale, Danny Chris este fondatorul BPM Heroes, o conferință cu sediul în Cologne, dedicată oferirii participanților înțelegerea profundă a universului DJ-ilor și al festivalurilor.



SBSTN sfidează tiparul obișnuit al starului pop prin faptul că își scrie propriile piese și pune accent pe exprimarea personală în detrimentul conformității. Scopul artistului este să împărtășească ceea ce îl entuziasmează, să dezvolte un sunet distinctiv și să îi inspire și pe alții să-și îmbrățișeze unicitatea. Mesajul lui SBSTN încurajează individualitatea, contestând normele sociale și sărbătorind libertatea de a-ți urmări pasiunile autentice. În esență, SBSTN nu este doar un star pop, ci un adept al autenticității și libertății creative. În 2023, a lansat piesele "Eyes Wide Shut" și "Lonely".