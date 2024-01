Povești strălucitoare în Glitterball - Gamuel Sori x Reigns

"Glitterball" prinde contur ca o noapte visătoare, animată de sinergia captivantă dintre Gamuel Sori și încântătoarea Reigns. Gamuel, maestrul ritmurilor, creează un peisaj sonor ceresc plin de mister.

"Glitterball" prinde contur ca o noapte visătoare, animată de sinergia captivantă dintre Gamuel Sori și încântătoarea Reigns. Gamuel, maestrul ritmurilor, creează un peisaj sonor ceresc plin de mister. Sintetizatoarele strălucitoare și vibrațiile din sfera cosmică, alături de un bass pulsant care adaugă adâncime, conturează producția lui Gamuel, oferind o călătorie muzicală ce pare a fi o intrare într-un regat fantastic.

Reigns, cu vocea sa puternică, devine ghidul fermecător al acestei nopți. Sound-ul ei, încărcat de emoție, te călăuzește prin lumi de umbră și lumină, dezvăluind minuni ascunse. Bassul adaugă o intensitate ritmică care te atrage tot mai adânc în inima "Glitterball", accentuând atracția și fascinația.

Versurile piesei au fost scrise de Gamuel Sori, Reigns și Dee Adams. Aceeași echipă a colaborat și la partea de muzică, iar producția a fost realizată, de asemenea, de Gamuel Sori. Vizualul piesei a fost realizat de Vlad Braga, Denisa Boulescu - concept, Raul Stan - DOP, Alex Tofalvi / Vlad Braga / Alex Minov - VHS și Alex Tofalvi - edit & animation.

Gamuel Sori este un DJ și producător italian care face valuri în scena muzicii Dance. A susținut concerte în unele dintre cele mai bune cluburi din Italia, captivând audiențele cu amestecul său unic de beat-uri și sunete. Stilul muzical al lui Gamuel este o fuziune diversă de genuri, pe care îl imprimă cu stilul său caracteristic, creând o experiență electrizantă și de neuitat pentru ascultătorii săi. Muzica sa a fost lansată alături de case de discuri precum Spinnin' Records, Musical Freedom și Sony, și a primit recunoaștere din partea profesioniștilor din industrie. În 2020, Gamuel a atins un punct de referință în cariera sa atunci când piesa sa "Money's Gone" a fost difuzată la BBC Radio 1, propulsându-l și mai mult în lumina reflectoarelor internaționale. Angajamentul neclintit, talentul excepțional și sunetul său unic l-au consacrat pe Gamuel Sori ca o stea în ascensiune în scena muzicii Dance, și un artist de urmărit în viitor. Abilitatea sa de a crea o atmosferă distinctă și de a se conecta cu publicul său la un nivel personal îl diferențiază ca un artist de top. Recent, Gamuel a colaborat cu superstarul global INNA pentru piesa "Party Songs", care s-a clasat pe locul #4 în Swiss Dance Chart, și a lansat single-ul "Early In The Morning", care a ocupat locul #5 în Swiss Dance Chart. În plus, ultimul său single, "Us", a fost recunoscut în Bulgaria, unde a ajuns pe locul #29 în topul de radio, și în România, unde piesa a intrat în Top 100 Radio Airplay Chart ajungând pe poziția #29.

Cu un număr de urmăritori pe YouTube care depășește 50K și peste 6M de vizualizări, baza de fani a lui Reigns crește rapid. La 24 de ani, devine rapid un artist foarte căutat și pentru colaborări cu DJ/producători din întreaga lume. În timp ce crește constant prin platformele sale de socializare și colaborările prezentate, Reigns își creează un amestec unic de blues soulful și pop intoxicant. Este greu să o asemeni cu altă artistă feminină prezentă, deoarece sunetul ei original și contagios atrage influențe din numeroasele clasice cu care a crescut în copilărie, datorită tatălui său iubitor de muzică. Muzica ei este îndrăzneață, emoționantă, sinceră și sfâșietoare, combinând o aromă clasică de soul cu un iz modern sintetizat de sunet. Fiecare emoție a sa este expusă pe măsură ce te atrage cu sound-ul său puternic raw și te duce în propria ei călătorie de suferință și autodescoperire. Fiecare piesă este atent realizată și îngrijită alături de partenerul său de scriere și producție, Dee Adam (Dido, Kaiser Chiefs, Andreya Triana), și împreună au creat ceea ce anticipează a fi albumul de debut al lui Reigns intitulat 'Majesty'. BBC Introducing a susținut lansările lui Reigns, ea având deja numeroase difuzări ale melodiilor sale noi atât pe BBC Introducing Essex, cât și cel mai recent pe BBC Introducing London. Reigns a avut difuzări la radio atât la Kiss, cât și la Radio 1.