Începutul de an este o perioadă numai bună pentru a planifica sărbătorile speciale ce se apropie. Sezonul surprizelor începe cu Valentine’s Day, o sărbătoare îmbrățișată de români și mult așteptată an de an. Și în acest an, Sheraton Bucharest Hotel pregătește o seară specială dedicată tuturor îndrăgostiților, cu un concept ce surprinde esența acestei zile: Love always wins!

Pentru a sărbători cum se cuvine, echipa Sheraton Bucharest Hotel propune două pachete de servicii, fiecare dintre acestea fiind un reminder că iubirea merită să fie celebrată prin momente inedite. Love always wins! 24 hours Oferta include 1 noapte de cazare în cameră dublă, mic dejun romantic în cameră, un pahar de prosecco de bun-venit, experiență VIP în cameră, acces gratuit la piscina Skyview Pool, parcare gratuită și o cină specială de Valentine’s Day, cu un meniu sofisticat, pregătit special de Chef Ashlie Dias (cina este disponibilă doar în seara de 14 februarie). Prețul pentru acest pachet este de 1150 lei/cuplu și include toate taxele. Love always wins! Valentine’s Day Dinner Pachetul include o cină romantică pe 14 februarie în restaurantul Avalon, unde cuplurile vor fi surprinse cu un meniu rafinat, pregătit de Chef Ashlie Dias și echipa lui. Pentru ca experiența să fie completă, atmosfera va fi acompaniată de un spectacol de saxofon live, alături de Lorin Sax. Meniul include preparate fine dining, precum terină de foie gras și momițe de vițel, pește limbă de mare cu sos de fistic sau vrăbioară de vită Black Angus cu salată de mangold sote. Desertul este o surpriză a celebrului Chef Ashlie Dias, pregătită special pentru ziua îndrăgostiților.

Costul este de 490 lei/cuplu și include o sticlă de vin și una de apă. Pentru mai multe informații despre pachetele disponibile și rezervări, Sheraton Bucharest Hotel poate fi contactat la adresa de e-mail events@sheratonbucharest.com sau la numărul de telefon + 40 743 145 337.

Vizionare placuta Kudika

26 Ianuarie 2024 Echipa Kudika