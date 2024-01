Conform studiului de audiență radio desfășurat în perioada 28 august – 17 decembrie 2023, Radio ZU este cel mai ascultat post de radio privat din România.

„Azi am primit cea mai bună veste: 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐙𝐔 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐧 România, conform studiului de audiență radio desfășurat în perioada 28 august – 17 decembrie 2023. ZU este radioul numărul 1 în cel mai frumos loc din lume: 💚. România simte, ascultă și este ZU! Mulțumim că sunteți ZU în fiecare zi! Împreună suntem #1 🎙️”, au declarat matinalii Morar, Buzdugan și Emma, în Morning ZU, atunci când au aflat vestea cea mare.

În BUCUREȘTI, Radio ZU este postul cu cel mai mare număr de ascultători unici din categoria radio-urilor private și rămâne lider de audiență cu 184.500 ascultători unici.

Radio ZU rămâne și în acest val cel mai ascultat post de radio la nivelul publicului comercial din București. Astfel, Radio ZU atrage 12.9% din totalul sferturilor de oră ascultate în București (18-49 urban).

Zi de zi, Radio ZU este ascultat, la nivel URBAN, în medie de 1.161.700 ascultători unici și este cel mai ascultat post de radio la nivelul publicului comercial din urban, cu o cotă de piață de 14.3%.

La nivel NAȚIONAL, Radio ZU este ascultat zilnic de 1.964.000 ascultători unici din toată țara, înregistrând o creștere de aproape 10% față de valul anterior de audiențe, și deține 11.9% cotă de piață, ceea ce îl face să fie cel mai ascultat post de radio privat din România.

„Mulțumim, România, din nou și din nou, așa cum o facem de 15 ani, an de an, zi de zi, emisie de emisie, campanie de campanie, așa cum ți-am mulțumit și acum mai puțin de o lună, atunci când am anunțat recordul absolut înregistrat în Orașul Faptelor Bune, ediția 2023.”, declară oficialii postului.

Romantic FM, creștere la nivelul ascultătorilor unici

Romantic FM se menține în aprecierea publicului din București, cu un număr de 96.900 de ascultători zilnic și o cotă de piață de 4.8%, potrivit rezultatelor ultimului Studiu de Audiență Radio*. Față de valul similar din 2022, Romantic FM are o ușoară creștere de +2% la nivelul ascultătorilor unici.

La peste 30 de ani de “muzică, nu zgomot”, Romantic FM, cel mai longeviv radio privat românesc, rămâne unic prin playlist-ul original și sound-ul exclusivist.

Romantic FM își marchează longeviva prezență în topul radiourilor din România și prin dezvoltarea platformei online – Romantic PREMIUM, care propune același conținut inedit, dar fără publicitate. O puteți accesa pe www.romanticfm.ro sau puteți descărca aplicația din App Store și Google Play.

