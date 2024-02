Floria.ro: Cine, ce, când comandă de Ziua Îndrăgostiților Comanda medie crește cu 30% de Valentine’s Day

Potrivit datelor Floria.ro, florărie de referință pe piața de retail online din România, trandafirul roșu rămâne cea mai populară alegere pentru Ziua Îndrăgostiților, indiferent dacă este oferit într-un buchet de trandafiri sau alături de flori exotice sau mai puțin obișnuite.

Primele comenzi cu livrare pe 14 februarie sunt făcute încă din ianuarie, cu un vârf de precomenzi în săptămâna premergătoare sărbătorii, iar bugetul mediu alocat/ comandă crește cu 30% față de o zi obișnuită.

Trandafirii, freziile și hortensiile sunt preferatele clienților Floria, la nivelul anului trecut, fiind prezente în cele mai multe buchete comandate. Din punct de vedere cromatic, când vine vorba de Ziua Îndrăgostiților, roșul rămâne vedeta, indiferent dacă vorbim de trandafiri sau de alte flori.

„Roșul are un impact vizual puternic, exprimă dragostea și pasiunea, rămâne culoarea preferată a îndrăgostiților. Totuși, dacă până acum câțiva ani, clienții ne cereau buchete monocramatice cu 5 sau 7 fire de trandafiri, treptat preferințele s-au dus către aranjamente care includ elemente exotice, trandafirii fiind așezați lângă orhidee sau lângă flori cu rol de filler, de tipul lisianthus sau alstroemeria. Pe lângă considerentul estetic, ținem mereu cont și de durabilitatea produselor, alegem flori cu aceeași rezistență și durată de viață. Este, bineînțeles, o perioadă extrem de aglomerată pentru piața de flori, încurajăm și insistăm pe precomenzi, astfel încât buchetul să conțină exact florile dorite și să ajungă exact când trebuie la destinatar”, spune Marina Popescu, director general Floria.ro.

Cine comandă de Ziua Îndrăgostiților și ce buget alocă?

Din punct de vedere vânzări, Ziua Îndrăgostiților se află pe locul 2 în topul vânzărilor la nivel de an, după 8 martie. Numărul comenzilor crește de peste 10 ori comparativ cu o zi obișnuită. În plus, media comenzilor de flori pentru Ziua Îndrăgostiților este cu 30% mai mare față de cea anuală, dar există clienți care alocă și câteva mii de lei pentru această ocazie. Dacă la nivel de an, în ceea ce privește numărul de comenzi, sexul feminin conduce detașat, peste 60% din totalul de comenzi, fiind plasate de femei, când vine vorba de Ziua Îndrăgostiților, peste 90% dintre clienți sunt bărbați.

Cel mai comandat aranjament floral pentru Ziua Îndrăgostiților este „Vise Colorate”, format din minirosa roz, lisianthus mov și alstroemeria, urmat de buchetele de trandafiri în combinație cu orhidee sau hortensie. Pralinele, cărțile, eclerele, vinul sau produsele cosmetice completează comanda plasată cu ocazia Zilei Îndrăgostiților.

Citește și:

„În general, cele mai multe comenzi, sunt pentru trandafiri fie în cutie, fie în buchete de 7-9 fire, în combinație cu alte flori, dar în această zi specială avem solicitări și pentru buchetul de 301 trandafiri”, completează Marina Popescu.

Din punct de vedere teritorial, pe plan național cele mai multe comenzi de Ziua Îndrăgostiților se livrează în București, Cluj, Timișoara, Iași și Brașov, iar pe plan internațional în Regatul Unit al Marii Britanii, State Unite ale Americii, Italia, Franța, Spania și Olanda.

Florile comandate pe Floria.ro pot fi livrate oriunde în țară, dar și în străinătate, în 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Platforma Floria.ro asigură livrare de luni până duminică, națională și internațională, discreție totală și felicitare cadou gratuită.

Colecția dedicată sărbătorilor iubirii conține peste 200 de buchete și aranjamente florale, cu prețuri ce pornesc de la 149 de lei. Întreaga colecție este disponibilă aici.

Ce simbolizează florile oferite de Ziua Îndrăgostiților?

Nu există flori care să spună ”te iubesc!” mai bine decât trandafirii roșii.Puțin mai discrete decât trandafirii, lalelele au un farmec special, iar lalelele roșii sunt și ele asociate cu dragostea puternică, mistuitoare, nemuritoare. Delicate, sensibile, parfumate, colorate, freziile sunt perfecte pentru firile vesele și jucăușe. Cu petalele lor dantelate, delicate, dar și foarte rezistente, florile de lisianthus spun un ”te iubesc!” calm, plin de apreciere.

Vizionare placuta