Despre Ed Sheeran, mega artistul britanic care va concerta pe 24 august 2024 pe Arena Națională din București, se știe că este un trubadur greu de egalat atunci când vine vorba despre muzica de dragoste. Întreaga sa artă scrie și cântă despre amor, iar astăzi, în zi de Valentine` Day, artistul vine cu 3 recomandări de care ai putea să ții seama și pe care ai putea să le asculți în această seară.



„Dragostea mă inspiră, mă face să simt că trăiesc, de la dragoste pornește totul, este unul dintre cele mai importante sentimentele pe care avem bucuria să le trăim în viața asta!”, a declarat Ed Sheeran, la un moment dat.



„Perfect”, de pe albumul „÷” (Divide), are 3,6 milioane de vizualizări.



„Tenerife Sea”, de pe albumul „X” (Multiply), are 20 milioane de vizualizări.



„No Strings”, de pe el mai nou album, „-” (Subtract), are 4,9 milioane de vizualizări



Supriză de proporții din partea lui Ed Sheeran





Înainte de mega concertul pe care Ed Sheeran îl va susține pe 24 august 2024, la București, artistul britanic pregătește o super reprezentație în Santa Cruz de Tenerife, iar tu ai ocazia să ajungi GRATUIT la eveniment. Organizatorii au pregătit un super concurs, iar premiul este unul fabulos. Practic marele câștigător va primi din partea artistului 2 bilete de avion tur - retur București - Tenerife - București, 2 nopți de cazare în Tenerife pentru 2 persoane la Hotel Colon Rambla și 2 bilete de acces la concertul lui Ed Sheeran din Santa Cruz de Tenerife, Tenerife - Spania, concert programat pentru data de 29 iunie 2024.





“În săptămâna iubirii, Eventim te trimite la Ed Sheeran în Tenerife”, anunță echipa artistului, iar pentru a fi eligibili cei care se înscriu în competiție trebuie să îndeplinească doar 2 condiții:



1.⁠ ⁠Să achiziționeze în perioada campaniei minim 1 bilet la concertul lui Ed Sheeran din București, programat pentru data de 24 august 2024 la Arena Națională.

2.⁠ ⁠Unul dintre biletele achiziționate și comanda plasată trebuie să fie pe numele Participantului.



Campania va începe la data de 12.02.2024, ora 10:00 şi se va desfăşura până la data de 18.02.2024, ora 23:59. Câștigătorul va fi selectat în data de 21 februarie 2024, nu mai târziu de ora 18:00.



Ed Sheeran vine pentru a doua oară în România



Artistul britanic va concerta pe 24 august 2024 pe ARENA NAȚIONALĂ, din București, iar biletele au fost puse deja în vânzare. Tichetele pentru acest eveniment special sunt disponibile pe www.cts.eventim.ro, de unde pot fi achiziționate tichete din categoria A, B, C, dar și din cea denumită GA Standing (în fața scenei). Prețul biletele, la toate categoriile, pornește de la 299 Ron și poate ajunge până la 599 de Ron.

Vizionare placuta