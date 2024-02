Ecouri ale regretului: Deja Vu Gromee x Gamuel Sori x Kairos Grove

"Deja Vu" este o capodoperă muzicală realizată prin colaborarea dintre Gromee, Gamuel Sori și Kairos Grove, o piesă care merge până în adâncurile regretului și dorinței provenite dintr-o relație eșuată.

Cu ritmuri pulsante și o voce ce îți va rămâne în minte, piesa surprinde lupta de a găsi alinare în muzică, în timp ce amintirile iubirii pierdute revin ca un deja vu. O călătorie despre inimi frânte și nostalgie, piesa reamintește ascultătorilor cât de dulce-acrișor poate fi struggle-ul să treci mai departe.

Piesa a fost scrisă de Ryan Bickley, Gamuel Sori și Gromee. Producția a fost realizată de Gromee și Gamuel Sori.

Gromee este versatil în diverse genuri muzicale, nu doar în muzica de club. Îi place să integreze sunetele instrumentelor live și să experimenteze în muzică, colaborând cu numeroși muzicieni talentați și multi instrumentiști. Seturile sale live reprezintă mereu o selecție impecabilă de muzică și sunete care captivează complet ascultătorul. Ca producător, el lucrează cu cele mai prestigioase studiouri din lume. Proiectul său solo a inclus deja colaborări cu artiști precum Andreas Moe, cunoscut pentru contribuțiile sale la piesele lui Tiesto și Hardwell. Unul dintre succesele sale recente, "Live Forever", în colaborare cu multi instrumentalistul suedez Wrethov, a devenit un hit la radiourile din Polonia și în multe alte țări, iar videoclipul său a fost difuzat pe cele mai mari canale muzicale din Polonia. Gromee a fost prezent la numeroase festivaluri de muzică, împărțind scena cu artiști de talie mondială precum Steve Aoki, Deorro, Eric Clapton, Jessie Ware și Sting. În aprilie 2016, el a fost artistul din deschidere pentru primul concert al lui Mariah Carey în Polonia. Single-ul său de vară din 2016, "Fearless", a cucerit clasamentele muzicale poloneze, obținând #10 în clasamentul radio și #2 în clasamentul TV Airplay, fiind recompensat cu discul de platină. Următorul său single, "Spirit", înregistrat alături de Mahan Moin, a devenit instantaneu un hit și a urcat pe primul loc în clasamentul de difuzare radio din Polonia.

Gamuel Sori este un DJ și producător italian care face valuri în scena muzicii Dance. A susținut concerte în unele dintre cele mai bune cluburi din Italia, captivând audiențele cu amestecul său unic de beat-uri și sunete. Stilul muzical al lui Gamuel este o fuziune diversă de genuri, pe care îl imprimă cu stilul său caracteristic, creând o experiență electrizantă și de neuitat pentru ascultătorii săi. Muzica sa a fost lansată alături de case de discuri precum Spinnin' Records, Musical Freedom și Sony, și a primit recunoaștere din partea profesioniștilor din industrie. În 2020, Gamuel a atins un punct de referință în carieră atunci când piesa sa "Money's Gone" a fost difuzată la BBC Radio 1, propulsându-l și mai mult în lumina reflectoarelor internaționale. Angajamentul neclintit, talentul excepțional și sunetul său unic l-au consacrat pe Gamuel Sori ca o stea în ascensiune în scena muzicii Dance, și un artist de urmărit în viitor. Abilitatea sa de a crea o atmosferă distinctă și de a se conecta cu publicul său la un nivel personal îl diferențiază ca un artist de top. Recent, Gamuel a colaborat cu superstarul global INNA pentru piesa "Party Songs", care a fost pe locul #4 în Swiss Dance Chart, și single-ul "Early In The Morning", care a fost pe locul #5 în Swiss Dance Chart. Mai mult, single-ul său "Us" a obținut recunoaștere în Bulgaria, unde a ajuns pe locul #18 în Radio Chart și de asemenea în România, unde piesa a intrat în Top 100 Radio Airplay Chart, ajungând pe poziția #29, iar ultima sa piesă, "Glitterball", în colaborare cu Reigns, a fost difuzată la radio în teritorii precum Croația, Bulgaria, Olanda, România și Polonia.

Kairos Grove este mai mult decât muzică; este un portal către un tărâm în care granițele dintre imaginație și realitate se estompează. Fiecare piesă este o odisee sonică atent elaborată, în care se împletesc voci etere, ritmuri pulsante și texturi atmosferice pentru a crea un peisaj sonor fascinant. Numele său este inspirat de o locație mitică, iar Kairos Grove servește ca un sanctuar pentru cei care caută refugiu de agitația vieții de zi cu zi. Este un loc în care timpul încetinește, iar mintea este liberă să rătăcească prin tărâmurile posibilității.