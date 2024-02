Piesa unei iubiri nebune - Anestezic - ADI

În acordurile provocatoare ale unui pian, Adi Istrate își lasă sufletul să se scufunde într-o poveste de dragoste nebună, un vârtej de emoții în care conexiunea dintre doi oameni se aprinde și devine obsedantă.

Cu fiecare notă pe care o atinge, cu fiecare cuvânt pe care îl interpretează, Adi Istrate te cucerește pe loc. Vocea lui pătrunzătoare, plină de pasiune și emoție, te prinde în mrejele unei lumi în care totul pare să fie posibil. Anestezic, așa cum se numește, devine mai mult decât o simplă piesă. Este o călătorie prin labirintul sentimentelor umane, o călătorie care te captivează și te conduce către adâncurile sufletului.

Versurile piesei Anestezic au fost scrise de Adi Istrate, muzica de Adi Istrate și Costel Dominteanu (DOMINO) și producția de Costel Dominteanu (DOMINO).

La doar 22 de ani, Adi Istrate este un talentat artist și un songwriter de excepție, fost student al Irish Institute of Modern Music din Londra, secția de compoziție și voce. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o la vârste fragede, învățând să cânte la tobe, pentru ca mai apoi să se ducă și spre chitară, chitară bas, pian și marimba. Fost membru în trupa Maxim, care a făcut ravagii în rândul adolescenților, Adi Istrate și-a început cariera solo recent, odată cu participarea în cadrul primului sezon al talent show-ului One True Singer. Cu un background artistic ce cuprinde peste 450 de concerte în toată țara, printre care și concerte pe scene mari alături de James Arthur și Willy William, Adi Istrate e pregătit să demonstreze că are toate calitățile necesare unui artist de succes. Primul său album, "11", lansat alături de Erika Isac, s-a bucurat de o apreciere mare în rândul tinerilor, bucurându-se de sute de folosiri ale sound-urilor pe platforma TikTok. Cea mai de succes piesă a sa, ,,Totul meu" în colaborare cu Holy Molly, este de 19 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe locul #1 și are peste 400K de videoclipuri realizate pe sound-ul din platforma TikTok, fiind cea mai folosită piesă din aplicație în anul 2023.