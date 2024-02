Ce face Naomi Hedman după despărțirea de Florin Ristei? Fotomodelul știe cum să își aline suferința

Naomi Hedman și Florin Ristei, una dintre cele mai mediatizate perechi din lumea showbiz-ului românesc, au decis să pună punct relației lor după mai bine de 4 ani. Despărțirea vine în urma faptului că Naomi, fotomodelul de origine britanică, a fost nevoită să se întoarcă în țara sa natală. Astfel, decizia legată de separare a fost luată deoarece o relație la distanță nu ar fi fost posibilă pentru cei doi.

Chiar dacă oficial au ales să meargă pe drumuri separate, Florin Ristei a mărturisit că menține legătura cu fosta sa iubită și că îi simte lipsa. Într-un interviu pentru podcastul „Fiertzi pe Power Couple” moderat de Speak, artistul a dezvăluit că, deși sunt despărțiți, vorbesc în continuare, dar recunoaște că este supărat din cauza situației date.

Naomi, care a participat recent la London Fashion Week, pare să își continue viața fără să fie afectată de separare. Aceasta s-a simțit excelent alături de prietenii săi, demonstrând că este puternică și determinată să treacă peste această perioadă dificilă.

Fotomodelul s-a mutat în România pentru Florin Ristei, însă, în ciuda eforturilor lor, relația nu a putut rezista distanței.

„Da, ea s-a mutat aici. Are adresă la mine. Permis de ședere românește și citește românește. A început să înțeleagă românește. Prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri. Facă una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12. Aia e”, spunea vedeta de la Antena 1.