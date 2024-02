FASHION Moments – Dialoguri: MODA vs SCULPTURA – DALI!

𝐉𝐨𝐢, 𝟐𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞, 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐚̂𝐧𝐝 𝐜𝐮 𝐨𝐫𝐚 𝟐𝟎.𝟎𝟎, la Sala Mare ARCUB – Hanul Gabroveni se va desfășura, 𝐜𝐮 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐢̂𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬, 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 "𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐫𝐢 – 𝐌𝐨𝐝𝐚 𝐯𝐬 𝐬𝐜𝐮𝐥𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚 – 𝐃𝐚𝐥𝐢́".

Exercițiul făcut în noul nostru show de fashion este descoperirea și revelarea acestor inspirații și elemente specifice Daliniene ce se regăsesc azi în moda românească de top. Este un omagiu adus de designerii români moștenirii estetice și conceptuale lăsate omenirii de marele geniu catalan. Show-ul este unul special – de stilism avansat – în care sunt mixate elementele vestimentare ale designerilor, după rețete și soluții grafice și de expresivitate unice, create exclusiv pentru acest eveniment. Totul de o calitate, importanță și reprezentativitate aparte – pentru moda românească actuală și rădăcinile ample și esențiale ale acestui dialog special dintre MODĂ și SCULPTURĂ, dintre creațiile vestimentare și ceea ce a lăsat omenirii marele DALI. Raportul imediat și de vecinătate cu expoziția accentuând toate aceste demonstrații de top.

Moda românească îl sărbătorește pe marele, Salvador DALI - printr-un spectacol de excepție marca *FASHION Moments*! Muzica LIVE este asigurata de același duet fantastic de la Show-ul dedicat lui Mircea ELIADE: *ZUM Music! Make-up-ul explorator și Hair-Stilism-ul atipic vor fi asigurate de echipele de elita coordonate de Mirela Vescan, respectiv Erika Gonczi. Design floral unic: Madalina Mocanu!

În colecția de stilism complex dedicată lui DALI o sa regasim creatii semnate: Alexandra Calafeteanu / Raluca Soare / Cera Cristina Mihăilescu / Maria Tureanu / Laura Olaru / Isabelle Vijiiac / LOSKI by Roxana Mișaca (New) / Essa Lian (New) / Denis Predescu / "Andre" Salon / Elena Todirasco (New) / Carmen Roată (New) / Sebastian Stanciu Ștefan (New) / Lia Aram / Katalin Szalai (New). Accesorii: Vintage bazar / Atelier Danessa / Ana Maria Ilie (New) / Raluca Lupulescu Soare. Show-ul o sa fie transmis LIVE pe pagina de Facebook a DALLES GO și pe KUDIKA.ro

Vizionare placuta