INNA prezintă prima parte a albumului Everything or Nothing, 6 piese compuse în Dance Queen's House

INNA revine cu un nou album - "Everything or Nothing", deja o tradiție pentru fanii artistei care sunt obișnuiți cu piese noi compuse și produse în Dance Queen's House.

Proiectul este ajuns la cel de-ai patrulea sezon și înseamnă o sesiune de 14 zile într-o casă unde INNA, alături de songwriteri și producători, compune muzică, iar procesul creativ este prezentat pe canalul de YouTube al artistei în 8 episoade.

Pentru albumul "Everything or Nothing", INNA a lucrat cu Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alex Cotoi ca producători, iar ca songwriters cu IRAIDA și Minelli, dar și cu Breyan Isaac, premiat Grammy și BMI, care a mai colaborat cu INNA pentru piesa "VKTM", dar și cu Nicki Minaj, Travis Scott, Charlie Puth, Lil Uzi Vert, Migos, Wiz Khalifa, David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Waka Flocka, Kesha, Britney Spears.

Prima parte a albumului "Everything or Nothing" include 6 piese, printre care "Cheeky", lansată în urmă cu o lună și care are deja peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube, "Love Me", "I Follow", "Everything or Nothing", "Imagination" și "Be My Lover", cu un sound electrizant.

,,An nou, album nou de la Dance Queen's House! Mă bucur că în sfârșit vi-l pot prezenta! Le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest proiect. Bucurați-vă de muzică!", a spus INNA.

Albumul "Everything or Nothing" este disponibil pe canalul de YouTube al INNEI și pe magazinele digitale.

În urma primelor trei sezoane Dance Queen's House au rezultat albumele "Heartbreaker", cu super hiturile "Flashbacks" și "Maza", albumul "Champagne Problems", dar și "Just Dance".

Anul trecut, INNA a lansat "Rock My Body" cu R3HAB, o piesă care a dominat clasamentele radio din Franța, dar și din Turcia, Olanda, Norvegia, Finlanda, și "Freak" cu Tujamo si Azteck. De asemenea, piesa "VKTM", în colaborare cu Sickotoy și TAG, a fost inclusă în campania Victoria's Secret ICON, într-un videoclip statement în care apar cele mai relevante modele internaționale din lume: Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Hailey Rhode Baldwin Bieber, Candice Swanepoel, Adriana Lima și Adut Akech Bior.

INNA, una dintre cele mai de succes artiste din România, cu o impresionantă carieră internațională, are peste 10 miliarde de vizualizări și stream-uri, peste 7 milioane de abonați pe YouTube și peste 11 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Acesta este și un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate la nivel mondial, peste 1000 de concerte, cu colaborări cu artiști relevanți români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.