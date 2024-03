Sala Ateneului Român s-a dovedit neîncăpătoare, la cel de-al șaselea eveniment emblematic pentru antreprenoriatul feminin și egalitatea de gen. Devenită tradiție, Gala CONAF „Women in Economy – We dream, we can, we lead!”, s-a desfășurat anul acesta, în premieră pentru o confederație patronală, sub înaltul patronaj al Parlamentului European și al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Ecosistemul antreprenoarial feminin a obținut o victorie, după ce prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat pe scenă, angajamentul ferm că se va asigura ca, în toate consultările cu reprezentanții mediului de afaceri, femeile să fie reprezentate în proporție de 50%. Această măsură vine ca o recunoaștere a succesului și eficienței demonstrate de femeile antreprenor, care contribuie semnificativ la economia românească, și care conform studiilor, generează profituri mai mari procentual decât omologii lor bărbați. Prin acest angajament, prim-ministrul subliniază importanța egalității și a dreptului la reprezentare echitabilă, oferind antreprenoarelor o platformă egală de exprimare și decizie în cadrul dialogului social care modelează viitorul mediului de afaceri. Este un pas major spre un mediu de afaceri mai incluziv și echitabil, care valorizează contribuția fiecărui membru al societății.

Un eveniment de asemenea magnitudine precum Gala Women In Economy produce o undă de impact profundă și întărește echitatea, diversitatea și recunoașterea succesului antreprenoarelor în societate.

Alături de cei peste 1.000 de invitați - oficiali, diplomați, manageri, antreprenori, au fost prezenți pe scena Ateneului Român: Consilierul prezidențial, domnul Cosmin Marinescu, care a transmis mesajul Președintelui României, E.S. domnul Klaus Werner IOHANNIS pentru întregul mediu de business; Președinta Republicii Moldova, E.S. doamna Maia SANDU; Președintele Senatului României, domnul Nicolae Ionel CIUCĂ; Prim-ministrul României, domnul Marcel CIOLACU; Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, E.S. doamna Ramona CHIRIAC; Ministrul Culturii, doamna Raluca TURCAN; Ministrul Afacerilor Externe, doamna Luminița Teodora ODOBESCU; Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, domnul Adrian-Ioan VEȘTEA; Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Bogdan IVAN; precum și Ambasadorul SUA în România E.S. doamna Kathleen KAVALEC.

De asemenea, au mai fost prezenți o serie de oficiali, precum șeful Cancelariei Prim-ministrului, domnul Mihai GHIGIU; ambasadorul Croației E.S. doamna Marija KAPITANOVIĆ; ambasadorul Republicii Elene E.S. doamna Evangelia GRAMMATIKA; ambasadorul Republicii Moldova E.S. domnul Victor CHIRILĂ; ambasadorul Regatului Spaniei în România și Republica Moldova E.S. domnul José Antonio Hernández PEREZ-SOLORZANO; ambasadorul Turciei E.S. domnul Özgür Kıvanç ALTAN, ambasadorul Austriei E.S. doamna Margit BRUCK-FRIEDRICH, Deputy Head of Mission of Estonia, doamna Kersti KIRS.

Cortina Ateneului Român s-a ridicat la Gala ”Women In Economy – We dream, we can, we lead!” pentru a onora zece doamne care și-au depășit limitele propriilor ambiții, au transformat barierele în adevărate lecții de viață și au excelat în diverse domenii cheie ale societății. În cadrul ceremoniei de premiere au fost acordate și două premii speciale.

Cristina CHIRIAC, președinta CONAF, a declarat în deschiderea celei de-a șasea ediții:: ”În diversitatea ei, Confederația a dezvoltat reziliență și perseverență, nu numai pentru a răspunde provocărilor, dar și pentru a proteja valorile comune.

Există momente existențiale când oamenii, în diversitatea lor, se strâng pentru că trebuie să facă față și să învingă provocări și amenințări.

Cel mai mare eveniment al anului dedicat antreprenoriatului feminin a marcat un important succes al conceptului de incluziune, a cărui materializare societatea românească o cere prin vocea CONAF, de peste 8 ani.

Recunoașterea la cel mai înalt nivel al contribuției și performanței feminine ca parte fundamentală a economiei, în discursul prim-ministrului, domnul Marcel Ciolacu, odată cu invitația oficială la masa dialogului social, are pentru CONAF putere de lege.

Incluziunea ca instrument de plusvaloare atât la nivel european, dar și local, reprezentativitatea feminină, un nou model de gândire și management, sunt nevoi ale unei sincronicități pe care România o dorește la nivelul întregii societăți.

Patronajul celor două instituții fundamentale pentru construcția europeană, Parlamentul European și Reprezentanța Comisiei Europene, plasează un cap de pod spre un viitor sustenabil și am sentimentul împlinirii unui scop pe care l-am subscris fiecărui proiect al confederației.

Într-un an cu puternice valențe electorale, România are nevoie de stabilitate, și reunirea pe aceeași scenă a Președintelui Republicii Moldova, E.S. doamna Maia Sandu, a Președintelui Senatului României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, a prim-ministrului României, domnul Marcel Ciolacu, a consilierului prezidențial Cosmin Marinescu, a Șefei Reprezentanței Comisiei Europene în România, E.S. doamna Ramona Chiriac, a Ambasadorului SUA în România, E.S. doamna Kathleen Kavalec și a celorlalți miniștri direct implicați, demonstrează congruența valorilor europene.

Mulțumesc tuturor celor care au răspuns chemării CONAF, pentru că, așa cum a spus Președintelui Senatului României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, o economie se dezvoltă doar prin oameni care au curaj și putere de sacrificiu.

Nevoia de recunoaștere și recunoștință, manifestată prin ceremonia de premiere a personalităților care au strălucit pe podiumul Ateneului este un gest simbolic nu doar că îmbrățișează principiile noastre colective, dar reafirmă și angajamentul nostru neîntrerupt de a salvgarda și promova valori comune precum unitatea, curajul și incluziunea.”

Președintele României, E.S. domnul Klaus IOHANNIS, a transmis un mesaj de susținere prin Consilierul Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale, domnul Cosmin MARINESCU: ”CONAF susține consecvent și puternic un ecosistem antreprenorial care promovează diversitatea, inovația și dezvoltarea sustenabilă. Anul acesta, la cea de-a VI-a gală „Women in Economy”, suntem martorii unui dialog activ și onest între sectorul privat și autoritățile publice, pentru schimbări pozitive în viața românilor.

Cu fiecare inițiativă, v-ați propus binele comun și progresul colectiv. Pactul pentru Muncă, proiect emblematic al CONAF, este un răspuns la provocările pieței muncii. Pactul pentru Educație Antreprenorială, în parteneriat cu Ministerul Educației, este o pledoarie pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor, în linie cu provocările viitorului.

Sunteți parte a comunității WEgate, o platformă a Comisiei Europene dedicată femeilor antreprenor. Mediul asociativ este poarta de intrare în mediul economic, iar acest demers susține activitatea femeilor de afaceri la nivel internațional.

Anul 2023 a consemnat performanțe importante în mediul de afaceri, în special pentru antreprenoriatul feminin: fonduri de investiții nou create, competiții în favoarea inovației și o comunitate în plin avânt.

Femeile din România au devenit lideri în Europa în startup-uri cu potențial ridicat, reprezentând jumătate din totalul întreprinzătorilor români activi pe piețele internaționale, așa cum evidențiază raportul Global Entrepreneurship Monitor.”

Președintele Klaus IOHANNIS a remarcat prezența unui număr tot mai mare de femei în mediul de afaceri, în mediul academic, în artă sau în diverse domenii, în care "ele se disting prin performanțele admirabile, obținute prin muncă, voință și tenacitate".

"România a făcut progrese semnificative în promovarea egalității de gen și în susținerea participării active a femeilor la cele mai înalte niveluri de reprezentare profesională. Conform raportului Băncii Mondiale din 2023, România se află în fruntea țărilor europene în ceea ce privește accesul femeilor la mediul de afaceri, cu un scor de peste 90 de puncte din 100. În prezent, suntem recunoscuți ca una dintre țările cu cele mai mici discrepanțe salariale între bărbați și femei, un fapt care întărește stimulentele profesionale în economia noastră", a mai transmis Klaus IOHANNIS, Președintele României.

Participarea la eveniment, în premieră la invitația reprezentantelor antreprenoriatului feminin, a Președintelui Republicii Moldova, E.S. doamna Maia SANDU, a adus în prim-plan realizările sale impresionante pe scena politică și socială, viziunea sa progresistă asupra economiei incluzive, și a subliniat importanța unui mediu de afaceri care valorizează și promovează diversitatea și egalitatea.

Maia SANDU a remarcat curajul antreprenoarelor de a se lansa și performa în afaceri: "Pe doamnele care vor fi onorate astăzi, dar și pe cele 90 laureate ale galelor precedente le definește în primul rând o calitate de care avem nevoie în aceste vreme tulburi pe care le trăim – curajul! Mă refer aici nu doar la curajul de a se lansa în afaceri, ci mai ales la curajul de a crede și de a rămâne fidele propriilor năzuințe, un curaj dublat de multă muncă. Pe ambele maluri ale Prutului avem nevoie de cât mai multe asemenea exemple de rezistență, de femei care să își asume rolul de lider, în toate domeniile de activitate, fie în societatea civilă, mediul academic și, mai ales, în politică. Nu îmi stă în fire să vorbesc despre mine sau despre parcursul meu, însă experiența mea politică mi-a arătat câtă putere și dăruire au femeile și cred cu tărie că este necesar ca tot mai multe femei să găsească curajul de a intra în politică și de a contribui la binele comun."

Maia SANDU a mai spus că implicarea femeilor nu reprezintă doar un "act de echitate socială", ci și un act de asumare a independenței. Ea a adăugat că este "mândră" de toate femeile din Republica Moldova care au avut curaj să își asume independența deciziilor.

"Cu cât mai multe femei independente vom avea, cu atât mai independentă și liberă va fi comunitatea și lumea întreagă. Vă mărturisesc că, personal, am fost mereu însuflețită și încurajată de exemplul curajului pe care l-au avut în ultimele decenii zeci și sute de mii de femei din Republica Moldova care au luat drumul străinătății și au muncit din greu pentru a-și întreține familiile rămase acasă. Femei care și astăzi își văd copiii, nepoții sau părinții cel mai adesea prin intermediul apelurilor video. Mi-am spus întotdeauna că dacă ele rezistă, eu nu am cum să renunț la scopul pe care mi l-am asumat atunci când am decis să intru în politică: să scoatem țara din mâinile unui regim corupt, să punem Republica Moldova pe drumul cel drept, de transformare într-un stat modern, cu o democrație consolidată și o justiție corectă, pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană", a mai declarat Maia SANDU, Președinta Republicii Moldova.

În alocuțiunea sa, Președintele Senatului României, domnul Nicolae CIUCĂ a evidențiat: ”am venit la acest eveniment din dorința de a-mi exprima încă o dată recunoștința și aprecierea pentru tot ceea ce reprezentați ca structură patronală, Confederația Națională de Antreprenoriat Feminin, și vă mulțumesc personal încă o dată pentru colaborarea excepțională pe care am avut-o atunci când am ocupat funcția de prim-ministru al României, dar și după aceea, pentru că s-a format această obișnuință a dialogului și am continuat să ne vedem pe diverse proiecte. Trebuie să recunosc, într-adevăr, că de fiecare dată m-au impresionat tenacitatea dumneavoastră, curajul de spune lucrurilor pe nume și, indiferent cu cine am stat de vorbă, mi-ați spus în față realitatea și, totodată, ați fost parte la aceste soluții și la deciziile care au fost luate și care trebuie luate și de aici înainte pentru ca problemele pe care dumneavoastră le identificați, cu care vă confruntați, să fie rezolvate."

Nu în ultimul rând, a mai subliniat faptul că antreprenorialul feminin reprezentat de CONAF a avut "o contribuție foarte importantă la ceea de înseamnă evoluția economică a României".

Prezent la eveniment, Prim-ministrul României, domnul Marcel CIOLACU și-a exprimat bucuria de a fi din nou alături de CONAF. ”Și chiar am un motiv în plus în acest an - și rog domnii să fie atenți - conform ultimului studiu realizat în România, firmele cu acționariat exclusiv feminin sunt semnificativ mai profitabile decât cele în care sunt acționari doar bărbați. E drept, cu cifre de afaceri mai mici, dar au o rată a profitului aproape dublă față de companiile deținute în totalitate de bărbați. Vă sunt, așadar, recunoscător pentru că în această seară am șansa de a fi alături de adevărata mină de aur a economiei românești și de aceea vreau să vă anunț că de azi înainte, la toate consultările pe care le voi avea cu reprezentanții mediului de afaceri, voi cere ca femeile să fie reprezentate în proporție de 50%. Mi se pare corect, dacă femeile antreprenor fac profituri mai mari decât bărbații, să aibă și drept de reprezentare egală.”

A punctat și faptul că reprezentantele CONAF reprezintă un model și pentru implicarea în cauzele sociale importante, precum sănătatea și educația, dând ca exemplu programul CONAF 'Pactul pentru Tineri', una dintre cele mai ample și mai serioase inițiative privind reducerea abandonului școlar din România.

Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, E.S. doamna Ramona CHIRIAC a spus: "Colaborările incluzive cresc diversitatea cognitivă, care este esențială pentru a gândi soluții la problemele sistemice complexe cu care ne confruntăm în prezent, de la tranziția verde la impactul noilor tehnologii asupra modului nostru de viață și consum. A nu include jumătate de Românie, jumătate de Europă, jumătate de glob în procesul de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor publice nu poate fi acceptabil. Egalitatea de șanse nu este un moft, ci o înțelegere corectă, rațională a unui imperativ care este atât social, cât și economic. Pierderile economice cauzate de disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă se ridică la 370 de miliarde de euro pe an. Îmbunătățirea egalității de gen ar putea duce la o creștere a PIB-ului european de până la 3,15 trilioane de euro, până în 2050. Leadership-ul, așa cum îl regăsiți la nivelul instituțiilor europene, Comisia Europeană și Parlamentul European, a arătat că femeile au calitățile necesare pentru a conduce în aceste vremuri pe care le numim de 'permacriză'. Leadership-ul feminin a arătat că femeile președinte de țară își pot conduce țara înspre începerea unui parcurs european de succes."

Ambasadorul SUA în România E.S. doamna Kathleen KAVALEC a spus că: ”În această perioadă marcată de multiple provocări și crize globale, avem nevoie mai mult ca niciodată ca femeile să fie lideri în domeniul economic. Studiile au demonstrat că, atunci când femeile sunt încurajate din punct de vedere economic, ele reinvestesc în familiile și comunitățile lor, și produc un efect multiplicator care stimulează creșterea economică și contribuie la pacea și stabilitatea globală. Aș dori să-mi exprim aprecierea pentru CONAF că a reușit să reunească o coaliție largă de lideri din mediul de afaceri pentru a motiva și susține femeile și pentru a crea un mediu antreprenorial echitabil și durabil.

Un studiu OECD din 2023 despre antreprenoriat a descoperit că femeile continuă să fie mai puțin active în demararea afacerilor decât bărbații, o tendință observată în statele membre ale UE și în cadrul OECD. Dar m-am bucurat să descopăr că România și-a redus decalajul de gen în antreprenoriat cu 30% în ultimul deceniu. Prin eliminarea decalajului de gen în antreprenoriat putem, de asemenea, să contribuim la reducerea decalajelor de salarizare și de angajare dintre femei și bărbați și să oferim femeilor instrumentele de care au nevoie pentru a-și atinge întregul potențial.”

Ministrul Afacerilor Externe, doamna Luminița ODOBESCU a declarat: "Fie că vorbim de gestionarea conflictelor, a impactului schimbărilor climatice, a inegalităților economice și sociale, promovarea drepturilor femeilor este parte din soluția de care societățile noastre au nevoie, iar acest obiectiv rezonează deplin cu realitatea care ne aduce reziliența atât în diplomația românească, cât și în economia românească. În această perioadă complicată pentru noi toți, implicarea femeilor și leadershipul feminin continuă să aibă un rol esențial în consolidarea statului României în UE, în NATO, dar şi în procesul de aderare la OCDE."

Ministrul Culturii, doamna Raluca TURCAN a zis: "Trebuie să recunoaștem: da, cifrele arată mult mai bine. Dar este în același timp loc și de mult mai bine în societatea românească. Mi-aș dori sincer, dincolo de declarații, să avem mai multe femei la conducerea instituțiilor publice, la conducerea spitalelor, școlilor, în Parlamentul României, în Guvernul României și, de ce nu, în Parlamentul European. Așa că, doamnelor, aveți o resursă inimaginabilă de energie și, în primul rând, de rezultate de calitate pe care mi-aș dori sincer să le punem cu toții la baza unei mai bune reprezentări a femeilor în viața publică."

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Adrian-Ioan VEȘTEA a spus: ”Femeile astăzi au un cuvânt important de spus, au afaceri de succes, reușind astfel să contribuie decisiv la economia națională. De aceea, noi, la nivel politic, trebuie să susținem și să promovăm femeile prin politici, proiecte și programe care să le pună în valoare toate aceste calități.”

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Bogdan IVAN a declarat: ”România este printre liderii europeni la numărul de specialiști IT - 40%. În cercetare și inovare, aproape 90.000 de femei duc România la următorul nivel, prin contribuții concrete, zilnice la dezvoltarea economică și socială a țării noastre.”

Majestatea Sa, Principesa Margareta, Custodele Coroanei a transmis un mesaj în cadrul Galei CONAF, de susținere și apreciere: ” Realizările femeilor în lumea economică și cea a afacerilor sunt remarcabile și au un important rol de model în societatea românească. În lumea de astăzi, femeile au adus mereu schimbare, inovație, rigoare și simț al răspunderii. Ele dezvoltă afaceri, investiții, fac antreprenoriat și sunt, prin tot ceea ce fac, modele de urmat pentru generațiile viitoare. Această gală este un omagiu adus realizărilor individuale și, totodată, solidarității care caracterizează comunitatea antreprenorială feminină.”

Premiile au fost înmânate de personalități marcante: Ambasadorul Regatului Spaniei în România și Republica Moldova, E.S. domnul José Antonio Hernández PEREZ-SOLORZANO; Vicepreședintele ASIROM, domnul Paul ZARZĂRĂ; Rectorul Universității de Vest din Timișoara, domnul Marilen PIRTEA; Fondatorul Enayati Medical City, domnul Wargha ENAYATI; Directorul General Philip Morris România, domnul Mircea SCĂUNAȘU; Directorul General al Poștei Române, domnul Valentin ȘTEFAN; Președintele Bursei de Valori Bucureşti, domnul Radu HANGA; Adjunctului șef de misiune, Ambasada României în Republica Cipru, doamna Lavinia OCHEA; Fondatorul City Grill, domnul Dragoș PETRESCU; Președintele Grupului Eurolines, domnul Dragoș ANASTASIU; Directorul General, MSD România și Republica Moldova, domnul Marcelo Pascual MORALES; și Președintele Fondator Fan Courier, domnul Felix PĂTRĂȘCANU.

Parteneriatul dintre CONAF și Google România continuă și în acest an. Într-o demonstrație impresionantă de susținere pentru inovație și creștere a antreprenoriatului feminin în economia digitală, Google România a anunțat acordarea a 1.000 de burse „Grow Your Business with AI”, destinate exclusiv membrilor CONAF. Antreprenoarele vor beneficia de resurse valoroase și acces la cunoștințe de specialitate care le vor ajuta să navigheze într-un peisaj economic dinamic și să își maximizeze potențialul inovator.

Corul Bizantin ”Tronos” al Patriarhiei Române, dirijat cu măiestrie de Arhidiaconul Mihail Bucă, a deschis evenimentul cu o interpretare de excepție a imnului României și al Republicii Moldova.

Ministerul Culturii a sprijinit acest eveniment de anvergură prin parteneriatul cu Institutul Național al Patrimoniului, Corul Național de Cameră “Madrigal - Marin Constantin”, care au prezentat, în foaierul Ateneului Român, expoziția „Muzică și Patrimoniu”. Emblematica piesă „Flăcări și roți” scrisă pentru Madrigal de compozitorul român Corneliu Cezar, reconstruiește prin sunet spațiul unic al sitului dacic Sarmizegetusa Regia, parte a Patrimoniului Mondial UNESCO.

În încheierea discursului său Cristina CHIRIAC, președinta CONAF, a felicitat laureații serii: ”Vreau să vă mulțumesc pentru inspirația și modelul pe care fiecare dintre voi îl definește în societate. Felicit fiecare doamnă pentru cariera și acțiunile sale cu puternic impact și vreau să vă asigur de suportul comunității CONAF în orice demers care vizează dezvoltarea sustenabilă a României. Boardul CONAF, fiecare patronat și sucursală locală, își păstrează porțile deschise către dumneavoastră!”

Trofeul aurit al galei CONAF, a fost înmânat în cadrul Galei Women In Economy, următoarelor doamne care au demonstrat că, We dream, we can, we lead: Premiul «Contribuția adusă dezvoltării sectorului imobiliar» - Country managerul CPI România, doamna Fulga DINU; Premiul «Cred în România» pentru educarea și formarea noii societăți – Inițiatorul A fost odată & Co-autor Români de poveste, doamna Măriuca MIHĂILESCU; Premiul «Pentru exemplu de intraprenoriat de succes în sectorul bancar» - CEO-ul ING Bank, doamna Mihaela BÎTU; Premiul «New era» pentru educație creativă - Fondatoarea grădiniței Arkedo, doamna Jacqueline PAVEL; Premiul «Always inspire» pentru exemplu de antreprenoriat feminin - CEO-ul Musette, doamna Cristina BÂTLAN; Premiul pentru restaurarea speranței în umanitate - Președinta Asociației Cetatea Voluntarilor, doamna Anamaria POPA; Premiul pentru excelență în medicină - Fondatorul și Directorul General Sanador, doamna Dr. Doris ANDRONESCU; Premiul «We seed, we grow, we feed» pentru expertiză și eficiență în agricultură - Președinta Sohatu SA, doamna Angelica IORDACHE; Premiul «1 manager cât 10» pentru cei 10 ani de creștere consecutivă a Nestle România - Country general managerul, Nestlé România, doamna Silvia STICLEA; Premiul galei «We dream, we can, we lead!» pentru curajul de a depăși limitele - Prima femeie pilot de avion supersonic din România și prima femeie comandant de aeronavă din Europa, doamna Simona MAIEREAN! Am acordat și două premii speciale: Premiul «We are the future» - Echipa de robotică RO2D2 și Premiul echipa de aur pentru momentele de glorie și mândrie națională - Echipa de handbal feminin Rapid București.”

În încheierea evenimentului, au fost aplaudați la scenă deschisă, toți cei implicați în programele și proiectele naționale CONAF, alături de boardul CONAF, urcând reprezentanți ai sucursalelor: CONAF Alba, CONAF Arad, CONAF Argeș, CONAF Bacău, CONAF Bihor, CONAF Bistrița Năsăud, CONAF Brăila, CONAF Brașov, CONAF București, CONAF Buzău, CONAF Călărași, CONAF Cluj, CONAF Constanța, CONAF Dâmbovița, CONAF Galați, CONAF Giurgiu, CONAF Gorj, CONAF Iași, CONAF Mureș, CONAF Neamț, CONAF Olt, CONAF Prahova, CONAF Satu-Mare, CONAF Sibiu, CONAF Timiș, CONAF Tulcea, CONAF Vâlcea; și ai patronatelor: Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România, Patronatul Medicilor Stomatologi din România, Patronatul Agenților Imobiliari din România (PAIR), Patronatul Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România, Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii Bacău, Patronatul pentru Formarea Profesională a Adulților (PFPA), Patronatul pentru Antreprenoriat Social din România, Patronatul Femeilor Antreprenor, Patronatul Femeilor din Meșteșugărit (PFM), Patronatul Antreprenorilor din Domeniul Medical (PAM), Patronatul European al Întreprinzătorilor cu Dizabilități (PEID), și Patronatul Furnizorilor pentru Servicii de Medicină Fizică și Reabilitare Medicală, Balneologie, Servicii de Asistență Socială și Medicină La Domiciliu.

GALA ”WOMEN IN ECONOMY We Dream, we Can, we Lead!” a fost organizată cu sprijinul organizațiilor partenere:

Institutul Național al Patrimoniului, Universitatea de Vest Timișoara, Backstage Production Group și Asociația Națională a Antreprenorilor

Proud Partner: Google România

Brave Partner: Philip Morris România, OMV Petrom, ASIROM și MSD

Great Partner: Luna Cleaning, Edenred, Vodafone, Transgaz, Euro Insol, Tempo Advertising, Auchan, Beauty-One, Argo Security, Galicea Mare, Baque, AB Traduceri, AZAY, Moov Leasing, iAM Sport și DEM Media.

Parteneri media: AGERPRES, Televiziunea Română, Radio România Actualități, Radio România București FM, Profit TV, The Woman, Revista BIZ, Business Review, Spotmedia, Business Mark, Financial Intelligence, Wall-Street, Kudika, Garbo, EventsMax, România Pozitivă, Ultima oră, EM360, Juridice.ro, Trafic Media, Revista Cariere, Revista Q Magazine, Antena 3 Constanța, Transilvania Business, Club Antreprenor, Capital, Evenimentul Zilei, Info financiar, Media Consulta, Curs de guvernare, Focus Energetic, Gov.net, Transilvania365, E-femeia, Săptămâna financiară, Vocea Vâlcii, Energynomics, Chindia Media, Obiectiv Vocea Brăilei, TV Iubim Brașovul, Fonduri Structurale, La pas prin Brașov, Ziarul Afacerilor și KLARMEDIA - partener monitorizare media

Vizionare placuta