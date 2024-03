UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregătește să-și deschidă porțile universului magic în perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din întreaga lume, pentru care organizatorii pregătesc noi experiențe memorabile și un lineup impresionant în care sunt incluși DJ de top la nivel global: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Purple Disco Machine.

SOLOMUN, CARL COX ȘI FISHER PE SCENA GALAXY

Cultura underground are scena ei în universul UNTOLD, iar în 2024, scena Galaxy va fi un adevărat fenomen datorită celor mai cunoscuți DJ din curentul techno, confirmați pentru cea de-a 9-a ediție a festivalului UNTOLD: Carl Cox, Solomun și australianul FISHER.

PRIMII DJ AI LUMII PE SCENA PRINCIPALĂ A FESTIVALULUI UNTOLD

Duo-ul Dimitri Vegas & Like Mike revine pe scena principală a festivalului UNTOLD. În 2024, cei doi au urcat pe locul 2 în clasamentul realizat de DJ Mag, Top 100 DJs, și pentru al 10-lea an la rând au fost recompensați cu trofeul la categoria Highest Duo. Show-urile live unice i-au transformat în staruri globale, iar cei doi au fost headlineri la cele mai mari festivaluri din lume. Dimitri Vegas & Like Mike sunt cunoscuți și pentru producțiile memorabile precum “The Hum”, single recompensat cu Discul de Platină sau “Higher Place”, colaborarea cu Ne-Yo care le-a adus locul 1 în Billboard Dance Chart.

Martin Garrix, DJ-ul care ocupă locul 3 în Top 100 DJ Mag, revine pe scena principală de la UNTOLD. Garrix a lucrat cu cei mai mari artiști mainstream, de la Dua Lipa, Usher, Bonn sau U2, și este al doilea olandez din istoria muzicii electronice care a ocupat de patru ori locul 1 în Top 100 DJs.

Alok, DJ-ul care ocupă locul 4 în clasamentul oficial Top 100 DJ Mag, a reușit la fiecare apariție live de pe mainstage-ul UNTOLD să ofere show-uri special pregătite pentru fanii de festival. Este considerat a fi cel mai mare DJ și producător brazilian din toate timpurile. Alok a fost numit oficial „cel mai urmărit artist din muzica electronică” de pe Instagram, a fost gazda celui mai mare livestream, și e numărul 1 la nivel global pe Twitter.

Este producătorul care marchează un număr record de ascultări pe platformele de streaming, peste 6 miliarde pe Spotify, fiind cel mai ascultat artist brazilian la nivel internațional.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronică este una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii UNTOLD pentru cea de-a 9-a ediție a festivalului. Belgianul are 10 single-uri premiate cu Discul de Platină, peste 23 milioane de ascultări lunar și peste 1 miliard de stream-uri pe platforma Spotify. Colaborarea cu britanicul Calum Scott pentru single-ul “Where Are You Now”, lansat în exclusivitate la festivalul UNTOLD, i-a adus o nominalizare la categoria “Best International Song”, în cadrul BRIT Awards.

Timothy Jude Smith probabil nu înseamnă nimic, dar Timmy Trumpet înseamnă nebunie la Mainstage. Este singurul DJ din lume care a pus muzică pentru 22 de secunde în stare de imponderabilitate, gravitație zero, a plutit la propriu, în cadrul unui program derulat cu Agenția Spațială Europeană și germanii de la BigCityBeat. E un tip cu o energie ireală și de aceea a tot experimentat, până în 2001 când a descoperit combinația ideala: DJ-ing-ul și trompeta.

Germanul Purple Disco Machine, recompensat cu un premiu Grammy la categoria “Cea mai buna versiune remix” pentru single-ul semnat Lizzo, "About Damn Time", va ajunge pentru prima dată pe Cluj-Arena. Este considerat arhitectul sound-ului disco, este producătorul care a combinat în piesele sale nostalgia anilor '70 cu sound-ul actual al muzicii electronice. Piesele germanului sunt difuzate la radiourile din întreaga lume, multe dintre ele au ocupat locul 1 în European Airplay Chart: “Hypnotized”, “Fireworks”, “Dopamine”, “In The Dark” și “Substitution”.

SCENA GALAXY ADUCE CELE MAI CUNOSCUTE NUME DIN CULTURA UNDERGROUND: CARL COX ,FISHER ȘI SOLOMUN

De multe ori considerat cel mai bun DJ din lume, titlu acordat de comunitatea fanilor culturii dance, dar și de prestigioasele publicații de specialitate, DJ Mag sau Mixmag, Carl Cox a fost parte a școlii dance din Marea Britanie, de la începutul erei disco, până în prezent. A experimentat tot, de la breakbeat, disco, hip-hop, la Italian house până la hard techno.

Cunoscut drept un adevărat pionier al muzicii electronice și un ambasador al scenei techno la nivel global, Carl Cox este un artist complet, care a contribuit la dezvoltarea genurilor techno și house. Abordarea versatilă a sound-ului techno l-a plasat pe lista scurtă a celor mai respectați artiști din industria muzicii electronice. Producții precum "I Want You (Forever)", "Phoebus Apollo" sau "The Player" au devenit “anthems-uri” în cultura underground.

Paul Nicholas Fisher, cunoscut sub numele de scenă FISHER, DJ-ul și producătorul australian care a reușit să cucerească scena muzicii electronice cu un sound unic și fresh, va ajunge pentru prima dată la festivalul UNTOLD.

Stilul distinctiv al lui FISHER, combinat cu prezența sa carismatică, l-au transformat într-un favorit al marilor cluburi și al festivalurilor din întreaga lume. "Losing It" a fost un succes internațional, a fost certificat cu Discul de Aur și Discul de Platină pentru vânzări record, a fost nominalizat la Premiile Grammy, la categoria "Best Dance Recording", și a primit aprecieri pentru sound-ul inovator.

Este unul dintre cei mai aclamați artiști ai genului melodic house & techno, se numește Solomun și e DJ-ul care a avut un live spectaculos de 3 ore la Galaxy Stage în cadrul ediției aniversare a festivalului UNTOLD, ediția 2019. A fost recompensat în cadrul DJ Awards la categoriile “Best Producer”, “Best DJ”, “Best Melodic House DJ”, iar cititorii revistei Mixmag l-au votat “DJ of The Year”.

Din data de 25 martie prețurile abonamentelor pentru ediția 2024 a festivalului UNTOLD vor crește, cei care optează pentru accesul general timp de 4 zile vor achita 159 Euro plus taxe.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 8-11 august în Cluj-Napoca. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Vizionare placuta