Colaborare inedită: Cleopatra Stratan și Cristian Porcari lansează Închide ușa

„Închide ușa" este numele celui mai nou single pe care Cleopatra Stratan îl prezintă publicului, o colaborare inedită cu artistul Cristian Porcari.

„Închide Ușa" este o călătorie muzicală ca un rollercoaster de emoții ce îți va rămâne întipărită în minte și în inimă de la prima ascultare. Cu un videoclip fresh ce dezvăluie o poveste pasională, „Închide ușa" este dovada pură a celor doi artiști că transmit trăiri și sentimente profunde prin fiecare vers cântat, dar și a capacității lor de a crea muzică ce ajunge la sufletele oamenilor.



Creată într-un cadru inspirațional, piesa „Închide ușa" este rodul unei sesiuni de songwriting desfășurate la sfârșitul anului trecut, în cadrul unui music camp organizat în pitorescul oraș Borșa. Cu un mesaj aparte și sensibil, „Închide ușa" are muzica și versurile semnate de către Cristian Porcari alături de Maria Andras și Anessa.



„«Închide ușa» este una dintre cele mai frumoase și powerful piese pe care le am și mi-a plăcut din prima. A fost compusă într-o tabără de muzică de la Borșa organizată de Silviu Păduraru și Andrei Șovan, iar când am auzit melodia mi-am dorit să fac parte din proiect. Mă bucur enorm de această colaborare cu Cristian, care este extrem de talentat și sper ca piesa asta să ajungă la cât mai multe inimi! Videoclipul filmat de Silviu Mîndroc ecranizează perfect tensiunea din piesă și echilibrează prin imagine stările pe care le avem fiecare dintre noi", povestește Cleopatra Stratan.



„Piesa a luat naștere la sfârșitul anului trecut, când împreună cu mai mulți songwriteri și producători am participat la un music camp la Borșa. Am compus piesa împreună cu alti artiști talentați în cadrul unei sesiuni de writing din acea tabără. Tot acolo am cunoscut-o pe Cleopatra și colaborarea a venit cumva în mod natural, amândoi fiind din Republica Moldova și având vârste apropiate, lucru care ne-a făcut să rezonăm mult mai bine. După ce piesa a prins contur într-o variantă demo, împreună cu ceilalți compozitori am simțit că s-ar potrivi cel mai bine într-o versiune finală vocea Cleopatrei. Vă invităm să vă lăsăți inspirați și emoționați de acest nou single", adaugă Cristian Porcari.



Cleopatra Stratan este unul dintre cei mai talentați artiști ai generației sale, cunoscută pentru vocea sa excepțională și capacitatea de a transmite emoții puternice prin muzică. Artista a cucerit publicul de la o vârstă foarte fragedă, iar din anul 2008 are propria ei păpușă. În anul 2009, Cleopatra este inclusă de site-ul oddee.com în topul copiilor minune, unde ocupă locul 4. După mai multe single-uri de succes printre care și „Te las cu inima", „Pupă-mă", „Eu m-am pierdut", „La ușa mea", „Dragoste, vă rog", alături de Edward Sanda și „Cel puțin o veșnicie", au urmat „Vorba de tine", o baladă emoționantă despre iubire, dar și „În dreapta mea" și „Vremea de iubit", alături de Edward Sanda.



Originar din Chișinău, Cristian Porcari este un producător și compozitor cu o pasiune pentru muzică ce se reflectă în fiecare notă pe care o compune. După cursuri de dans și canto, s-a făcut remarcat la 14 ani în România la „X-Factor", unde a cucerit juriul și publicul cu vocea sa. În 2019 a debutat cu hitul „Prea Fire", iar de atunci au urmat peste 20 de piese lansate cu succes de către Cristian. Artistul The One Records a strâns deja o comunitate impresionantă în mediul online, având peste 170.000 de fani pe TikTok, 70.000 pe Instagram și 110.000 de ascultători lunari pe Spotify. Anul trecut a lansat hitul „Pielea ta", ce a adunat peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube și a devenit rapid viral pe TikTok.