EMAA invită artiștii vizuali la concertul de lansare al albumului f r a t e l e a b i s

Cu pasiunea sa pentru expresie artistică în multiple forme, EMAA își anunță albumul mult așteptat, "f r a t e l e a b i s".

Această creație muzicală transcende limita unei simple colecții de piese, aducând ascultătorul într-o călătorie prin lumea emoțiilor și a experiențelor personale, reflectate magistral prin sunete și versuri. Pentru a marca lansarea acestui album remarcabil, EMAA îi invită pe artiștii vizuali să se alăture acestei călătorii artistice și să creeze lucrări inspirate de tema "f r a t e l e a b i s".



Vezi ce spune artista despre noul proiect aici.

Lucrările selectate vor fi expuse în cadrul concertului de lansare al albumului, care va avea loc pe 20 aprilie în atmosfera vibrantă a clubului Control. Acest eveniment va fi o ocazie unică în care muzica și arta vizuală se vor întâlni într-o simfonie captivantă a creativității și expresiei.

Artiștii vizuali sunt încurajați să abordeze tema "f r a t e l e a b i s" într-un mod personal și autentic, folosind diverse medii și tehnici pentru a transmite mesajul lor. De la pictură și fotografie, la instalații și colaje, fiecare lucrare va aduce o perspectivă nouă și fascinantă asupra acestui concept. Înscrierile sunt deschise până pe 16 aprilie.

Lucrările se trimit la haiafara44@emaasunt.com

Prin această inițiativă, EMAA își propune să creeze o experiență artistică holistică, în care muzica și artele vizuale se completează reciproc, provocând publicul să reflecteze și să exploreze adâncimea și diversitatea umanității și a experiențelor noastre comune.

EMAA este o artistă care își ademenește ascultătorii într-un univers unic cu ajutorul vocii ei pătrunzătoare. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei alături de Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce lansări precum "Sufletul Imun" și "Zburătorul" s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale și locale. Vocea specială a artistei i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla's Dreams și The Motans, piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio. În 2023, EMAA a lansat piesele ,,Poartă-mă" și ,,Razna", care au ajuns să fie foarte îndrăgite de fanii artistei, dar și de radiouri. În plus, EMAA a colaborat cu HBO Max pentru coloana sonoră a serialului "Spy/Master", cu piesa "Free man falling", cu Macanache pentru piesa ,,Cât mai lejer", care a stat 11 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe locul #1, și cu The Motans pentru piesa ,,La ce te gândești", foarte bine primită de fanii artiștilor. Ultima sa colaborare alături de Mario Fresh pentru piesa ,,În alte vieți" este deja în Top 10 Media Forest.