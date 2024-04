Ioana Ignat și DJ Project dau o nouă viață piesei ,,Am vrut să te sun"

Ioana Ignat aduce din nou în atenția publicului piesa ,,Am vrut să te sun", de această dată alături de touch-ul magic al duoului DJ Project.

În centrul piesei se află nevoia acută de a auzi vocea persoanei dragi, de a simți prezența sa chiar și la distanță. Piesa exprimă în mod vibrant dorința de a comunica și de a menține o conexiune emoțională puternică cu cel iubit, indiferent de obstacolele sau de distanța fizică. Colaborarea dintre Ioana Ignat și DJ Project dă viață acestui sentiment prin sunetul și versurile lor, oferind ascultătorilor o experiență muzicală profundă și emoționantă. Piesa face parte dintr-un viitor album semnat Ioana Ignat.

Piesa a fost scrisă de Ioana Ignat și Iordan Adrian, iar producția a fost realizată de Gino Manzotti.

Ioana Ignat este o cântăreață și compozitoare româncă de top, care a cucerit lumea muzicală cu melodiile ei fermecătoare și versurile captivante. Ca o cântăreață și compozitoare prolifică, Ioana și-a croit propriul drum în muzică, lăsându-și amprenta cu sunetul ei unic. Compozițiile sale etere îi transportă pe ascultători în lumi uluitoare, creând o experiență imersivă care depășește granițele. Single-urile sale de succes, cum ar fi "Doar pe a ta", "Nu mă uita", "În palma ta" sau "Vivere", au ajuns pe primul loc în topurile radio și Shazam. Melodiile sale au adunat peste 400 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 28 de milioane de stream-uri pe Spotify, iar Ioana Ignat a primit numeroase premii și trofee, printre care "Best Debut", "Best Shazam" sau "Best Pop Song" în România. Dincolo de priceperea sa artistică, prezența sa magnetică pe scenă și conexiunea sa sinceră cu publicul, creează o performanță live de neuitat care lasă o impresie durabilă. Călătoria Ioanei este una plină de pasiune, creativitate și angajament în a depăși limitele artistice. Pe măsură ce steaua ei strălucește, rămâne o sursă de inspirație pentru muzicienii aspiranți și un simbol al posibilităților nelimitate în sfera muzicii pop.

DJ Project este una dintre primele trupe dance din România, ce la momentul actual reprezintă o marcă înregistrată a acestui stil de muzică. Grupul este compus din Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea), ambii purtând titulatura de DJ și producători, iar primul lor single, "Experience", a fost lansat în 2001. De la debutul lor, cu o activitate înfloritoare de peste 22 de ani pe scenă, la radio și în inimile a milioane de oameni, au lansat 9 albume de studio. În plus, cei doi au trecut granițele și au avut parte de hituri internaționale. În catalogul lor muzical se află numeroase colaborări cu artiști recunoscuți, printre care Roxen, MIRA, Andia, EMAA, Adela Popescu, AMI și Lidia Buble. Printre piesele cu succes răsunător se numără și ,,La timpul lor", în colaborare cu EMAA, pentru care au câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la The Artist Awards 2022, ,,Parte din tine", în colaborare cu Roxen, ,,Inimă nebună", cu MIRA, ,,Retrograd" și ,,Slăbiciuni", cu Andia.