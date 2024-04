Răspunsul Oanei Roman la criticile Catincai: Fiecare face ce simte, dar nimeni nu are dreptul să judece fără implicare

Tensiunile dintre surorile Roman, Oana și Catinca, au atins cote maxime în urma recentelor declarații făcute de acestea cu privire la înmormântarea mamei lor, Mioara Roman. După ce Catinca a criticat deschis modul în care a fost organizat evenimentul funerar, Oana a luat poziție vehement, evidențiind faptul că sora sa nu s-a implicat deloc în acest proces.

Într-un mesaj puternic transmis pe Instagram, Oana Roman și-a exprimat dezamăgirea față de critica surorii sale, subliniind că nu este corect să judeci fără a te implica și a contribui în vreun fel. Ea a subliniat eforturile pe care le-a depus în organizarea înmormântării, precum și faptul că a suportat povara evenimentului singură.

În replică la dezvăluirile făcute de Catinca în cadrul unei emisiuni TV, Oana a evidențiat că a organizat înmormântarea mamei lor cu meticulozitate și că deciziile luate au fost în conformitate cu dorințele și nevoile familiei. De asemenea, ea a subliniat că fiecare face ceea ce simte că este mai potrivit în astfel de momente dificile, iar nimeni nu are dreptul să judece fără a avea o implicare reală.

„Atunci când tu nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu plătești nimic, nu te interesează nimic și totuși ești nemulțumit de ce face celălalt, care se implică 100%, plătește 100%, se ocupă 100%, duce povara 100% singur. Și cu toate astea, tu ești nemulțumit. Ba mai mult, comentezi, spui că ai fi făcut altfel, că nu a fost bine așa.

Asta este meteahna multora dintre noi, voi. Cred că înainte să comentăm deciziile și viața celorlalți ar trebui să ne gândim dacă noi am făcut ceva, dacă noi ne-am implicat, dacă am ajutat, dacă am cumpărat măcar o floare sau am aprins măcar o lumânare pentru cineva”, a transmis Oana Roman pe Instagram, potrivit viva.ro.