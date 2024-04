Summer fusion: magia Ma Bebe - Ștefania x Faydee

Ștefania este o artistă completă, care îmbină armonios muzica și dansul, implicându-se mereu în totalitate în fiecare aspect al creațiilor sale. Este o sursă inepuizabilă de energie, emanând vibrații pozitive către toți cei din jurul ei și trăind fiecare moment la intensitate maximă. Piesele sale sunt ca un vârtej de emoții pentru ascultători, fiind puse întotdeauna într-un show impecabil și de neuitat.

Faima muzicală a Ștefaniei a debutat acum 7 ani, când a publicat o versiune cover a piesei „Nentori" interpretată de Arilena Ara. După ce a împărtășit videoclipul pe canalul său personal de YouTube, chiar Arilena a fost uimită de talentul artistei și a decis să o promoveze. Astfel, Ștefania a hotărât să facă primii pași în lumea muzicii din România, lansând piesa "Drinking about you", piesă care i-a adus o comunitate și mai mare de fani. 2024 se anunță plin, artista pregătindu-le fanilor săi numeroase surprize.

Faydee, născut în Sydney, Australia, din părinți libanezi, și-a descoperit pasiunea pentru muzică în adolescență. A devenit recunoscut la vârsta de 19 ani când a fost descoperit de Ronnie Diamond de la Buckle Up Entertainment. Colaborând cu producătorul Divy Pota, Faydee a lansat hituri precum "Laugh Till You Cry" și "Can't Let Go", ajungând la faimă internațională. În 2014, "Habibi (I Need Your Love)" a marcat un punct de cotitură, aducându-i un loc pe Billboard Hot 100. Succesele ulterioare au inclus "Love in Dubai" și "Nobody". Faydee a primit premii pentru munca sa, inclusiv Premiul pentru Cel Mai Bun Artist European și aprecieri BMI. A lansat mai multe albume și EP-uri, cel mai recent fiind "Cruel EP" din 2022.