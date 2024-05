Nicoleta Nuca lansează Nenorocit

Nicoleta Nuca este gata să-și impresioneze fanii cu cea mai nouă piesa a sa, „Nenorocit", un single puternic cu versuri sensibile.

Artista care își surprinde fanii de la un single la altul, uimește atât prin atitudine, cât și prin versurile ei empowering, care cu siguranță vor rămâne întipărite în mintea ascultătorilor încă de la primul play.



Cu o producție impecabilă și un mesaj emoționant, „Nenorocit" este o piesă sinceră ce explorează teme profunde, menită să devină un imn pentru cei care se luptă să găsească lumina în întuneric.



„«Nenorocit» reflectă o bucățică din povestea mea plină de durere, dezamăgire, suferință, întuneric, dar și furie multă. Am ales să fiu vulnerabilă cum am făcut-o de puține ori până acum povestind această etapă din dorința de a-i ajuta pe cei care mă urmăresc să mă cunoască și să înțeleagă că oricine care trece prin ceva asemănător cu povestea mea, nu e singur! Pentru mine să fiu vulnerabilă este un act de curaj în procesul meu de evoluție și auto-cunoaștere, iar în procesul de creație a acestei piese m-au ajutat Emy Alupei și Alex Mladin. În ceea ce privește clipul, Isabella Szanto a acceptat provocarea de a transpune în imagini ideile și povestea mea și pentru mine rezultatul final a avut un efect cathartic, am simțit că e o concluzie pentru un capitol din trecut", declară artista.



Nicoleta Nuca a lansat primul single imediat după participarea la X Factor România, iar „Nu sunt" a fost un real succes, cu peste 30 de milioane de vizualizări pe YouTube. „Liniștea", „Inima mea", „Castele de nisip", „Amintiri", „Când pleci", „N-am pierdut nimic", „Tot mai rar", „Protest" sunt doar câteva dintre piesele de succes ale Nicoletei. A lansat apoi un single dedicat tuturor femeilor din lume: „Fata din oglindă", o melodie bazată pe o poveste reală, personală, inspirată din propriile experiențe. Au urmat „Spune-mi", un cântec despre societatea care ne sufocă adesea, și „Ce fraieri".