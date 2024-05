Cerul este limita: emiratul Ras Al Khaimah își va impulsiona turismul cu ajutorul soluțiilor de mobilitatea aeriană electrică

Autoritatea de Transport Ras Al Khaimah, Autoritatea de Dezvoltare Turistică a Ras Al Khaimah și Skyports vor introduce transportul aerian sustenabil până în 2027

Autoritatea de Transport Ras Al Khaimah (RAKTA) și Autoritatea de Dezvoltare Turistică a Ras Al Khaimah (RAKTDA) au făcut un pas semnificativ către transformarea turismului și transportului în Emirat prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere (MoU) cu Skyports Infrastructure (Skyports), compania care conduce dezvoltarea infrastructurii de vertiporturi pentru serviciile de taxi aerian electric. Acest memorandum marchează începutul unui parteneriat care va consolida turismul sustenabil prin mobilitatea aeriană electrică. Astfel, Skyports va dezvolta o rețea de vertiporturi pentru a conecta atracțiile cheie din Ras Al Khaimah, propulsând Emiratul ca o destinație a viitorului și aliniindu-se cu Planul Strategic 2030 al RAKTA.

În cadrul acordului, RAKTA, RAKTDA și Skyports vor proiecta, dezvolta și opera în colaborare primul ecosistem de taxi aerian vertical electric (eVTOL) din Ras Al Khaimah, cu operațiuni comerciale care urmează să înceapă până în 2027.

Acest proiect inovator va integra în mod transparent infrastructura vertiporturilor Skyports cu rețeaua de transport existentă a RAKTA, oferind transport rapid și convenabil cu emisii zero către cele mai populare zone și atracții din Ras Al Khaimah, inclusiv Insula Al Marjan, Al Hamra și Jebel Jais, cel mai înalt vârf din UAE. Turiștii și rezidenții care vizitează aceste situri iconice vor economisi timp semnificativ prin intermediul acestui serviciu.

De exemplu, călătoria de la Insula Al Marjan la muntele Jebel Jais durează aproximativ 70 de minute cu mașina. Lansarea serviciilor de taxi aerian va reduce timpul de călătorie la mai puțin de 20 de minute.

Rețeaua de vertiporturi va revoluționa transportul în Ras Al Khaimah și va susține obiectivul său de a atrage responsabilă a 3,5 milioane de vizitatori anual până în 2030.

Oferind opțiuni de transport cu emisii zero, Emiratul își reafirmă angajamentul față de gestionarea mediului și dezvoltarea durabilă. Aceste ambiții se aliniază cu abordarea Skyports, care priorizează integrarea cu rețelele existente de transport public pentru a promova transportul mai sustenabil. În plus, această inițiativă abordează direct nevoia presantă de soluții inovatoare pentru reducerea emisiilor de carbon în transportul rutier, un sector care generează 40% din emisiile de gaze cu efect de seră din industria călătoriilor și turismului, așa cum este evidențiat de Consiliul Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC). În plus, va debloca oportunități viitoare de integrare cu rețelele de taxi aerian din Emiratele Arabe Unite.

H.E. Eng. Esmaeel Hasan Al Blooshi, Director General al RAKTA, a adăugat: "Acest parteneriat marchează un moment crucial în eforturile noastre de a revoluționa transportul în Ras Al Khaimah. Prin introducerea mobilității aeriene electrice, nu doar vom transporta turiștii către atracțiile noastre, ci vom contura și un traseu sustenabil pentru Emiratul nostru. Acest proiect inovator se aliniază perfect angajamentului nostru de a îmbunătăți accesibilitatea, în timp ce minimizăm impactul nostru asupra mediului. Împreună, modelăm un viitor mai luminos și mai verde pentru Ras Al Khaimah."

H.E. Raki Phillips, CEO al Autorității de Dezvoltare Turistică a Ras Al Khaimah, și-a exprimat entuziasmul cu privire la parteneriat, împărtășind: "Susținerea pe care am primit-o de la guvernul UAE și autoritățile Ras Al Khaimah a fost fenomenală, permițându-ne să inovăm la o scară și un ritm fără precedent. În următorii doi ani, ne propunem să construim infrastructura și facilitățile pentru un sistem de tranzit alimentat electric care va redefini modul în care turiștii vor vizita Ras Al Khaimah. Această colaborare se aliniază perfect cu angajamentul nostru față de turismul durabil. Prin introducerea mobilității aeriene electrice, nu doar îmbunătățim accesul la atracțiile din Ras Al Khaimah, ci și reducem semnificativ amprenta noastră de carbon. Această inițiativă ne aduce mai aproape de obiectivul nostru de a poziționa Ras Al Khaimah ca lider regional în turismul durabil până în 2025."

Duncan Walker, CEO și fondator Skyports, a comentat: "Suntem nerăbdători să ne unim forțele cu principalele organizații de transport și turism din Ras Al Khaimah pentru a lansa serviciile de taxi aerian electric în Emirat. Această colaborare subliniază în continuare angajamentul nostru de a furniza infrastructura esențială pentru aviația cu emisii zero în UAE. Așteptăm cu nerăbdare să contribuim cu expertiza noastră la realizarea obiectivelor ambițioase de transport și turism ale Ras Al Khaimah."

Anunțul de astăzi întărește și mai mult poziția UAE ca lider pentru industria emergentă a mobilității aeriene avansate. În alte părți, Skyports conduce cercetarea, dezvoltarea și construcția de vertiporturi, colaborând cu principalii producători mondiali de vehicule eVTOL pentru a furniza infrastructura critică pentru lansarea zborurilor comerciale de pasageri și marfă. În aprilie anul acesta, Skyports a obținut 110 milioane USD și a adus la bord un nou investitor, ACS Group, pentru a-și susține lansarea comercială.

Vizionare placuta