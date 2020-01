AVON celebrează poveștile femeilor din România împreună cu Simona Halep, noul ambasador al brandului

AVON anunță în premieră colaborarea cu Simona Halep care, începând cu acest an, devine ambasadorul femeilor care impresionează prin forță, curaj și determinare.

comunicat de presa

Cu un traseu personal și profesional care inspiră o lume întreagă, Simona Halep se alătură femeilor care au curajul de a-și spune povestea de viață cu voce tare alături de AVON. Totodată, ea devine și imaginea noului parfum „Her Story” lansat cu ocazia zilei de 8 martie. Noua aromă celebrează poveștile inspiraționale ale mai multor femei care, zi de zi, scriu cu mândrie capitole impresionante din viețile lor și care oferă adevărate lecții despre performanță, curaj și încredere.

În centrul lor se află povestea Simonei, un adevărat exemplu de inspirație atât pentru România, cât și pentru lumea întreagă. Pe lângă talentul, tenacitatea și forța care au consacrat-o în lumea tenisului, Simona este și un simbol al frumuseții autentice, al curajului și al încrederii, valori recunoscute și promovate de AVON prin toate inițiativele sale.

Prima apariție a Simonei ca Ambasador AVON va fi pe coperta ediției de februarie a broșurii AVON, unde sunt prezentate noutățile brandului pentru luna dedicată celebrării femeilor din întreaga lume.

Întrebată despre ce au în comun tenisul și frumusețea, ea vorbește cel mai adesea despre încredere.

,,De la vârsta de 4 ani, universul meu a devenit tenisul. Cu fiecare zi, am învățat să fiu mai bună, să obțin cele mai bune rezultate, am muncit să îmi îndeplinesc obiectivele și să transform în realitate chiar și cele mai nebune visuri. Am reușit și am realizat că viața mea este despre cât de frumos îmi trăiesc fiecare capitol din poveste. Ce au în comun tenisul și frumusețea? Încrederea. Încrederea că atunci când port aroma care mă definește, îmi pot împlini cele mai nebune visuri. Her Story m-a cucerit din prima clipă. Este semnătura mea personală care îmi amintește în fiecare zi că imposibilul devine posibil.” povestește Simona Halep, Ambasador AVON.

Despre AVON

AVON este prezent de 22 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.