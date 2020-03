Adriana Preda, The Social Incubator: Împreună putem rescrie povestea tinerilor vulnerabili din România

Află din interviul cu Adriana Preda de la The Social Incubator cum poți ajuta tinerii aflați în sistemul de protecție a statului!

În această săptămână la Beautiful Minds, am avut-o invitată pe Adriana Preda, directorul executiv al Asociației The Social Incubator. Aceasta a fost înființată în aprilie 2014 de către un grup de prieteni profesioniști în domenii diferite. În urma experienței învățate din numeroasele acțiuni de voluntariat în care s-au implicat, aceștia au realizat că nevoile tinerilor instituționalizați necesită un efort susținut și că fiecare dintre cei care ies din sistemul de protecție a statului are nevoie de ajutor individual pe termen lung.

În acest moment, Asociația The Social Incubator sprijină tinerii aflați în sistemul de protecție a copilului, pe cei din familii cu venituri foarte reduse sau cu părinți plecați în străinătate, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani să facă pașii către o viață de adult independent, funcțional și integrat în societate.

Specialiștii Asociației lucrează cu tinerii pe patru piloni principali: educație, dezvoltare personală, integrare pe piața muncii și situații punctuale(sănătate, locuință, încurajarea acțiunilor antreprenoriale) .

Munca lor poate fi sprijinită de fiecare dintre noi, într-o manieră directă sau indirectă, prin susținere financiară sau prin voluntariat.

”Împreună putem să rescriem povestea tinerilor vulnerabili din România. Povestea lor nu este definită de cum a început, ci de drumul pe care aleg să îl parcurgă pentru a ajunge personaje de poveste”, spune Adriana.

Vezi aici mai multe detalii despre The Social Incubator și cum poți face parte din povestea tinerilor care ies din sistemul de protecție a statului.

Foto prima pagina Photographee.eu/ Shutterstock