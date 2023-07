Filmele au puterea de a-i face pe oameni să viseze la aventuri incredibile și să trăiască emoții intense. Dar sunt, de asemenea, un motor puternic pentru a lansa trenduri și produse, pentru a stimula vânzările și carierele. De la modă la mașini, filmele sau francizele de succes au reușit să impună în atenția publicului unele mărci și produse emblematice. Iar companiile se întrec în a plăti companiilor producătoare de film sume mari de bani pentru ca produsele lor să apară pe marele ecran.

Când ne gândim la filme și modă, "Diavolul se îmbracă de la Prada" ne vine primul în minte. Anne Hathaway și Meryl Streep au adus la viață pe marele ecran lumea modei. În ciuda inexactităților și a hiperbolelor cinematografice, filmul a reușit să creeze un contrast puternic între îmbrăcămintea de zi cu zi și moda de lux. Însă adaptarea romanului din 2003 al lui Lauren Weisberger a avut probleme în a găsi designeri de modă iconici dispuși să apară în film. Bestseller-ul era un roman care descria, într-o manieră literară, experiența autoarei ca asistentă a Annei Wintour la Vogue, iar profesioniștii din lumea modei au ezitat să se implice. "Nu a existat [inițial] niciun designer de marcă care să apară în film", a declarat regizorul David Frankel pentru Entertainment Weekly în timpul reunirii distribuției. Pur și simplu nu au vrut să-și atragă mânia Annei." În cele din urmă, legendaraWintour, a avut simțul umorului în legătură cu această situație și a participat la proiecția din 2006 a filmului, purtând haine Prada (1913).

Prada este un brand care aparține grupului Prada, o companie cu sediul în Milano, Italia și listată la Bursa din Hong Kong. La sfârșitul anului 2022, grupul a înregistrat venituri nete de peste 4,2 miliarde de euro, în creștere cu 21,3% față de 2021. Vânzările cu amănuntul au crescut cu aproape un sfert, Europa înregistrând o creștere de 63%. Pe lângă Prada, grupul deține și alte mărci, Miu Miu, Church's și Car Shoes.

Revenind la filme, un alt brand iconic care a beneficiat de succesul mai multor filme a fost Ray-Ban. Deși majoritatea oamenilor se vor gândi la ochelarii de soare Aviator din Top Gun, cei purtați de Tom Cruise, de fapt, un alt film a fost cel care a propulsat brandul în mod spectaculos în atenția publicului. În anii 1980, vânzările ochelarilor de soare Wayfarer de la Ray-Ban scăzuseră la un număr lamentabil de doar 18.000 de bucăți pe an. Într-un efort de a schimba situația, compania le-a oferit producătorilor filmului Risky Business 50.000 de dolari pentru a prezenta modelul Wayfarer în comedia pentru adolescenți și, la fel de important, pe afișul filmului. Actorul principal era un foarte tânăr - 21 de ani - Tom Cruise. Filmul a fost un succes și l-a lansat pe Cruise să atingă statutul de vedetă, dar a ajutat și Ray-Ban să vândă peste 4 milioane de perechi ale noului model iconic. În 1986, Tom Cruise a purtat modelul Ray-Ban Aviator în Top Gun. Vânzările de Ray-Ban Aviator au crescut cu 40% în cele șapte luni care au urmat lansării filmului.

Ray-Ban este o marcă care aparține Essilor Luxottica (EL.PA), alături de Oakley, și altele sub licență, precum Emporio Armani, Prada Eyewear, Burberry. Grupul a încheiat anul 2022 cu vânzări de 25,5 miliarde de euro, în creștere cu 14% față de 2021.

Probabil că cea mai emblematică mașină din filme este Delorean-ul din franciza Back to the future. Când a apărut primul film din trilogie, în 1986, compania Delorean Motor Company falimentase de multă vreme. Mașina sport cu un motor fără putere și nu foarte fiabilă, dar cu o caroserie proiectată de Giugiaro, arăta futurist și a fost ridicată la rang de vedetă de film. Cel mai probabil, dacă firma ar mai fi fost în viață, ar fi văzut cum cererea pentru produsul său ar fi crescut vertiginos. De fapt, acest lucru s-a întâmplat cu o altă marcă după filmul "The Italian Job" din 2003, cu Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton și Donald Sutherland. Acesta a fost un remake al filmului original din 1969, în care a jucat Michael Caine. În timp ce distribuția este stelară, adevărata vedetă a filmului este mașina Mini Cooper, care sare, se plimbă prin canalizare, pe șine de tren și pare aproape indestructibilă. De fapt, pentru film au fost folosite 32 de mașini. Mini, ca brand, a avut o creștere a vânzărilor cu 22% după lansarea filmului. Din anul 2000 marca este deținută de BMW (BMW). Acțiunile companiei erau cotate la aproximativ 30 de euro în 2003 și depășesc 107 euro în prezent.

Plasarea de produse poate fi întâlnită și în alte filme iconice. O baterie Duracell a fost ținută drept în fața camerei de către Morpheus într-una dintre cele mai importante scene din Matrix. Will Smith poartă pantofi sport Converse și își ține picioarele în fața camerei, ca să îi vadă toată lumea. McDonald's a avut mai multe apariții în filmul lui Luc Besson "Al cincilea element", cu Bruce Willis și Milla Jovovich, dându-ne o idee despre cum ar putea arăta drive through-ul în viitor.

Sumele de bani pe care companiile le plătesc studiourilor de film pentru ca produsele lor să apară în producțiile lor au crescut dramatic față de cei aproximativ 50.000 de dolari pe care Ray-Ban i-a plătit pentru Risky Business în anii '80. Harley-Davidson a plătit 10 milioane de dolari pentru ca motocicleta sa electrică să apară în filmul Marvel Avengers: Age Of Ultron (2015). Heineken a plătit o sumă estimată la 45 de milioane de dolari pentru 7 secunde de ecranizare în filmul Skyfall (2012) din seria James Bond. BMW a cheltuit 110 milioane de dolari pentru a furniza mașini pentru James Bond în GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997) și The World is Not Enough (1999), cu Pierce Brosnan, înainte ca Aston Martin să supraliciteze cu o ofertă de aproximativ 140 de milioane de dolari pentru Die Another Day (2002). Se pare că peste 100 de mărci (inclusiv Gillette, Nokia și Carl's Junior) au oferit împreună 160 de milioane de dolari pentru a apărea în Man of Steel (2013), cu Henry Cavill în rolul lui Superman.

Vizionare placuta