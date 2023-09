Gala Kudika Good Vibe Awards: Evenimentul începutului de toamnă a premiat ideile care schimbă lumea

Gala Kudika Good Vibe Awards a avut loc pe 6 septembrie la Palatul Noblesse

Peste 200 de parteneri, vedete și influenceri au fost prezenți la Gala Kudika 2023. În cadrul evenimentului, au fost premiate ideile, campaniile și brandurile care, prin activitatea lor, schimbă pas cu pas lumea în care trăim.

Câștigătorii Kudika Good Vibe Gala 2023

1.Retail for social care award

București Mall pentru găzduirea magazinului caritabil Aluziva Shop.

2.Green Fashion Award

Remix Shop, platforma online care inspiră o nouă generație de consumatori să-și reînnoiască garderoba cu grijă pentru natură și buget, oferindu-le o modalitate modernă și convenabilă de a cumpăra și de a vinde hainele pe care nu le mai poartă și creează o atitudine pozitivă față de secondhand.

3. Innovation în Fashion Award

Câștigătorul a fost Soari.ro, prima și singura marcă înregistrată de îmbrăcăminte și accesorii cu protecție solară din România.

4. Green Beauty Award

Câștigătorii sunt Parsa Beauty pentru schimbările inovatoare în frumusețe și îngrijire

5. Good Vibe Role Model Award

Câștigătoarea este Roxana Puia, Marketing Director la Asociatia Environ pentru eforturile și dedicarea sa de a face lumea în care trăim un loc mai curat și mai frumos.

6. Artistic Good Vibe Award

Premiul a mers la Holy Molly pentru energia pozitivă pe care o răspândește în jurul ei prin talent și dedicare. O invităm pe Holy Molly alături de noi

7. Action and Prevention in Health Award

Premiul merge la dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist cu supraspecilizare în infertilitate pentru abordarea modernă a tehnicilor de reproducere umană asistată.

8. Women for Women Award

Câștigătorul premiului este Asociația Anais, reprezentată în această seară de Ioana Cojenel. Premiul este oferit pentru sprijinirea victimelor violenței domestice prin dezvoltarea de servicii și implicarea în politicile publice din acest domeniu.

9. Women in Power Award

Câștigătoarea premiului Women in Power este Raluca Radu, Country Manager ANSWEAR.ro și fondator al agenției de Marketing Online MTH Digital, model de determinare, ambiție și profesionalism pentru toate femeile la început de carieră și nu numai.

10. Beautiful Minds Award

Premiul Beautiful Minds merge către Eva Pavel, consilier medical internațional, realizatoarea și prezentatoarea emisiunii ”Apel la consilier”, de la Kanal D. De mai bine de 11 ani, Eva Pavel sprijină pacienții români care au nevoie de tratament în străinătate prin proiectul său, SpitaleStrainatate.ro.

Petrecerea a fost susținută de Doctor SkiN, rețeaua de clinici dedicate esteticii medicale unde sunt disponibile cele mai bune tratamente dermatologice, estetice, faciale, de remodelare corporală, dar și de epilare definitivă cu laser din lume! Aceștia au surprins participanții la Gală cu o tombolă inedită cu premii care constau în tratamente de înfrumusețare în cadrul clinicilor.

Alături de noi a fost și reIMAGINE, locul din care pornim într-o călătorie de cunoaștere de sine. Cu ajutorul reIMAGINE, descoperi cine esti cu adevarat prin cursurile si sesiunile de coaching bazate pe Referențialul Arhetipurilor Personale, o metodă terapeutică inedită de analiză și dezvoltare personală.



De asemenea, printre partenerii noștri s-au numărat și Infinity for Home, magazinul online de mobilier customizabil și accesorii pentru locuință care poate transforma orice casă în acasă! Mai mult de atât, showroom-ul Infinity for Home și-a deschis porțile la sfârșitul toamnei anului 2020 și oferă clienților sprijin din partea arhitecților în găsirea unor piese frumoase menite să personalizeze orice spatiu. Infinity for Home a oferit participanților vouchere valorice, dar și un premiu-surpriză care constă într-un superb accesoriu decorativ pe care invitații l-au descoperit în cadrul Galei.

Susținători Kudika Good Vibe Gala: Imod Flowers, Sweet Ela, Caii de la Letea, WatchShop, Nomasvello, Recharge Center, Heidi, La Strada, Food &Glory, Sabon, Clinica Masaya, Olga Barcari - expert hairstyling, Alin Gabor - medic stomatolog House of Beauty Clinic, De'Longhi, PhotoVideo360, Apivita, Profructta.

