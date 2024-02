4 pași în educația financiară a copilului tău

Educația financiară primită în copilărie va conta la maturitate. Vezi cum îi poți construi copilului o relație sănătoasă și corectă cu banii.

Copilul tău va avea o educație financiară bună dacă subiectul banilor nu este un tabu. Este recomandat să începi aceste discuții chiar și până ca acesta să învețe la școală anumite principii elementare, deoarece, prin exemplele de zi cu zi, poate înțelege mai bine importanța lor.

Ajută-l să înțeleagă diferența dintre dorință și nevoie

Copilul tău va avea mai multe dorințe decât nevoi. Altfel spus, nevoile sunt, mai degrabă, în grija ta. Este normal să își dorească tot felul de lucruri atractive, așa cum sunt gadgeturile, însă, pentru a evalua corect cheltuielile, va trebui să pună în balanță dorințele vs. nevoile.

Cel mai simplu, explică-i că nevoile sunt esențiale, iar dorințele mai pot aștepta, deci nevoile primează înaintea dorințelor. Ca exemplu, rechizitele școlare sunt necesare pentru a putea merge la școală, iar o dronă, de exemplu, e un obiect pe care încă nu îl poate utiliza la potențialul lui maxim. Până va putea conduce o dronă, spune-i să strângă o parte din banii necesari achiziționării ei. Nu doar că nu-i vei interzice dorința, ci îl vei încuraja să și-o îndeplinească, prin economii.

Încurajează-l să facă economii

Ca să facă mici economii, copilul tău are nevoie de bani. Îi poate primi ușor de la bunici, dar și de la tine - sub formă de bani de buzunar sau ca recompense pentru o anumită activitate gospodărească suplimentară, un rezultat foarte bun la școală etc. Așadar, recompensa trebuie înțeleasă de copil ca fiind efectul unei „munci” făcute. În acest mod, va aprecia mai bine valoarea banilor „câștigați”.

Prin urmare, încurajează-l ca o parte din banii pe care îi primește să-i pună deoparte pentru nevoile și dorințele lui. Chiar dacă nu va strânge sume prea mari, el va învăța să aprecieze importanța banilor puși deoparte în pușculiță, respectiv să ia decizii de cumpărare în ceea ce privește o dronă sau orice alt lucru.

În ceea ce privește economiile pentru viitor, ca părinte, poți încheia o asigurare studii copii, care să-i fie de ajutor, atunci când va împlini vârsta de 18 ani.

Nu-i spune „nu am bani”

Afirmația „nu am bani”, chiar dacă nu-ți dai seama atunci când o rostești, are o mare însemnătate în percepția copilului.

Specialiștii consideră că, în spatele acestei afirmații, copilul își poate seta percepții greșite, ce îi pot afecta deciziile financiare la maturitate. Ca părinte, este simplu și direct să-i zici asta copilului, chiar dacă ascunzi un adevăr în legătură cu banii, însă copilul poate simți nesiguranță și frică, față de lipsa banilor.

Ca alternative, atunci când are o anumită dorință și îți cere să cumperi un produs costisitor, îi poți spune că economisiți bani pentru altceva, cum ar fi o excursie frumoasă.

Vorbește-i despre rolul băncilor

Le va vedea, atunci când vă plimbați, așadar, este momentul potrivit să îi povestești puțin despre rolul băncilor. Poate chiar te întreabă copilul ce se întâmplă într-o bancă și ce legătură are ea cu banii.

În primul rând, explică-i că, atunci când scoți bani de la bancomat pentru nevoile de zi cu zi, sumele sunt limitate. Îi poți spune că este o situație asemănătoare cu economiile strânse de el, în pușculiță.

În al doilea rând, împrumutul de bani de la o bancă implică multă responsabilitate și trebuie făcut doar atunci când poți returna banii băncii. În plus, sunt și cheltuieli suplimentare, care sunt obligatorii de plătit.

Cu aceste metode de educație financiară, copilul tău își va putea forma o relație sănătoasă și corectă în legătură cu banii. Pentru o asemenea reușită, va trebui să te implici și să fii un bun „negociator”.

Sursă foto: Shutterstock

