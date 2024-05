Când îți poți spune povestea fără să plângi, înseamnă că te-ai vindecat

Aș vrea azi să deschid ușa către o introspecție profundă despre procesul de vindecare, despre cum traumele și durerile sunt parte integrantă din povestea noastră și despre cum putem ajunge să le acceptăm, să le îmbrățișăm și, în cele din urmă, să le depășim.

În viața fiecăruia dintre noi, există momente care ne definesc, care ne marchează în mod profund și care ne lasă cicatrici adânci în suflet. Aceste cicatrici nu dispar niciodată complet, dar pot deveni parte a poveștii noastre, făcându-ne mai puternici și mai înțelepți în proces.

Îmi amintesc cu claritate momentul în care mi-am dat seama că povestea mea nu mai era una de victimizare și durere, ci una de curaj și vindecare. M-am trezit brusc în mijlocul dimineții, cu senzația că ceva s-a schimbat în mine. Încet, încet, am realizat că nu mai eram prizonierul durerii și al fricii, ci că am devenit stăpânul propriei mele povești.

Drumul către vindecare nu a fost ușor. A fost presărat cu nopți nedormite, lacrimi amare și momente de disperare. Am străbătut umbrele adânci ale suferinței și am luptat cu monștrii din trecutul meu. Dar în fiecare bătălie pierdută, am găsit o scânteie de înțelepciune și putere interioară care m-a îndemnat să merg mai departe.

