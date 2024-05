Joi, 23 mai, la ora 09:30, Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, București, se va transforma într-un hub fresh pentru 60 de echipe de liceeni calificate la marea finală ”Maratonul pentru Educație Antreprenorială”- ediția a II a, competiție de planuri de afaceri, parte a programului național omonim adresat liceenilor și organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Națională a Antreprenorilor. Programul este susținut de Auchan România (Gold Partner) și Vodafone Business (Brave Partner).

Peste 400 de liceeni câștigători ai primelor trei locuri din semifinalele organizate în 20 județe ale țării și-au antrenat energiile creative pentru a se confrunta în finala competiției care va desemna cel mai bun plan de afaceri. La semifinale au participat cca 1.000 liceeni, care au fost instruiți pentru a se transforma din pioni în campioni autentici ai antreprenoriatului, grupați în 155 de echipe. Peste 50.000 euro reprezintă valoarea premiilor cumulate care sunt oferite anul acesta, în cadrul maratonului, tinerilor care s-au remarcat prin inovație, spirit de echipă și curaj. În marea finală echipele câștigătoare vor fi onorate cu premii generoase, un impuls vital pentru continuarea parcursului lor antreprenorial: Premiul 1 - 10.000 lei, Premiul 2 - 5.000 lei, Premiul 3 - 2.500 lei. Nu mai puțin de 30 de mențiuni in valoare de 1.500 lei fiecare vor fi acordate pentru a recunoaște și încuraja eforturile tinerilor. În plus, trei premii speciale, cumulând 14.500 de lei, vor fi destinate recunoașterii excelenței în categorii unice, subliniind diversitatea și creativitatea abordărilor antreprenoriale ale tinerilor.

La 35 de ani de democrație, CONAF dă startul ”Maratonului pentru Educație Antreprenorială”, cel mai mare concurs de planuri de afaceri din România, o călătorie a liceenilor despre descoperirea de sine, despre curajul de a urma un drum autentic, despre identificarea vocației, îndrumați de profesori și de mentori voluntari, care le oferă un real suport în alegerea viitoarei cariere în care își vor valorifica abilitățile dobândite.

”Este încununarea unui demers la nivelul tuturor regiunilor României, un parcurs prin care nu doar elevii au avut de câștigat, ci și fiecare comunitate antreprenorială implicată. Educația este un schimb în ambele direcții, iar inputurile generației tinere sunt valoroase pentru dezvoltarea economiei la nivelul întregii țări.

Comunitățile locale de antreprenori au reușit o premieră fără precedent în istoria modernă autohtonă și anume o convergență trans-generațională în direcția unei dezvoltări sustenabile printr-un parcurs educațional durabil, bazat pe schimbul de idei, pe modele de bune practici, pe bucuria sintagmei ,,se poate!,,.

Am pus capete de pod în destinele a sute de elevi direct implicați în scrierea și susținerea de proiecte și dacă acestui număr adăugam cele câteva mii de elevi, precum și cei aproape 200 de profesori participanți, avem o dimensiune reală a ceea ce acest la propriu numit maraton, a reușit.” afirmă Cristina Chiriac, președinta CONAF.

Marea finală va fi moderată de Călin IEPURE, expert în public speaking, arta influenței, improvizație, negociere și creșterea vânzărilor. Evenimentul va fi deschis de Cristina CHIRIAC, președinta CONAF și Fondator Flori de Ie. Au fost invitați președintele Senatului României – Nicolae CIUCĂ, prim-ministrul României – Marcel CIOLACU și ministrul Educației – Ligia DECA.

Momentul de inspirație va fi oferit de Virgil IANȚU, prezentator TV.

Juriul etapei naționale este format din antreprenori cu notorietate, vectori ai mediului de business la nivel național, care vor puncta ideea de afaceri, punerea în aplicare, rezultatele prevăzute prin planul de afaceri, lucrul în echipă prin identificarea rolului corect pentru fiecare membru al echipei, precum şi modalitatea de prezentare: Fondatoarea Kids in Business - Nicoleta MUNTEANU, Antreprenorul Real Estate & Urban Regeneration - Tatian DIACONU, Fondatoarea Kasper Development - Daniela KASPER, Fondatorul și Președintele Asociației Școlilor Particulare din România - Christian-Eneil COMȘA, Vicepreședintele ASIROM - Paul ZARZĂRĂ, Owner-ul Beautyone Romania - Olimpiu GALANI, Președintele City Grill - Dragoș PETRESCU, CEO-ul Auchan România - Ionuț ARDELEANU, Fondatoarea Molecule-F, Molecule PR și platforma Business Institute for Creative Industries - Mirela BUCOVICEAN, Secretarul General Auchan România - Vitalie NICULIȚĂ, Directoarea Marketing, Comunicare și CSR EDENRED - Lelia MANCAȘ, Owner-ul EM360GROUP - Adrian MĂNIUȚIU, Președintele Crucii Roşii Române - Camelia ȘUCU, Fondatoarea Mara Mura - Daciana SÂRBU, Directorul Executiv al Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) - Alina CREȚU, Fondator și Președinte Adservio - Alexandru HOLICOV, Acționar majoritar Moov Leasing - Bogdan SPEȚEANU, Președinte de Onoare FIHR – Călin ILE, CEO-ul Bucharest Promo Robots - Ana Maria STANCU, Country Director Google România – Ela MORARU, Strategic Partners Lead pe Europa Centrală Microsoft – Alexandru BĂLOI, Fondatoarea ARKEDO - Jacquelin PAVEL, Vicepreședinte pentru dezvoltarea companiei la OMV Petrom Gas & Power – Ionuț Cristian CIUBOTARU, Community Investment specialist ING - Tomina VODARICI, Partenerul fondator & CEO Energynomics - Varinia RADU.

"Asigurarea unei educații de calitate, incluzivă și echitabilă și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru toți, definită de Națiunile Unite ca obiectiv principal al dezvoltării la nivelul întregii societăți, a fost punctul de pornire, în urmă cu mai mult de cinci ani când CONAF a semnat Pactul pentru Educație, în parteneriat cu Ministerul Educației și vreau să subliniez încă o dată importanța unei strategii pe termen lung, atât la nivel instituțional, organizațional, cât și individual.

Zeci de antreprenori au mentorat, au educat și și-au pus experiența ca unealtă de șlefuire a visului fiecărui elev.

Rata de ocupare a forței de muncă în rândul proaspeților absolvenți este scăzută și în scădere - 57,7 % față de 79,7 % în UE, procentul abandonului timpuriu al educației și formării profesionale în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani a crescut la 15,6% și este semnificativ peste media UE de 9,6 % și dacă nu ne asumăm, individual, rolul personal în conturarea unei strategii solide care să garanteze accesul tuturor copiilor la o educație adecvată nevoilor viitorului, vom pierde încă un tren în mersul istoriei.” , a declarat Cristina CHIIRAC, președinta CONAF.

În cea de a doua ediție a programului ”Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, au participat la orele de educație antreprenorială peste 15.000 de elevi din peste 130 de licee din 40 de localități din țară, din județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Brăila, București, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Neamț, Prahova, Satu Mare, Timiș, Tulcea.

Evenimentele au fost moderate de Alexandru AGARICI, trainer și coach de public speaking/prezentation skills prin metoda proprie Expresivitatea Vorbirii; Călin IEPURE, expert în public speaking, arta influenței, improvizație, negociere și creșterea vânzărilor; Nicholas CAȚIANIS, actor, regizor și trainer pentru Adolescenți; Florin MUREȘAN, jurnalist sportiv; Dimitrii BOGOMAZ, actor, regizor și trainer dezvoltare personală; Victor Adrian ȘERBAN, actor al Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu”, fondatorul Teatrul Georgia și Tabere Craft; Laura HULUBEI, jurnalist sportiv; Magdalena Popescu, Președintă CONAF Sucursala Vâlcea și Redactor Șef Vocea Vâlcii; Andrei ANDO, Lector Univ. Dr. la Universitatea ”Aurel Vlaicu”; Alexandra PANAIT, fondator Școala Micilor Vedete și Ciprian MORȚI, fondator Stardust Events; Ramona Gabriela NEMEȘ, specialist marketing și PR.

În calitate de membri ai juriului s-au implicat antreprenorii: Fondatoarea Flori de Ie, Președinta CONAF - Cristina CHIRIAC, Vicepreședinta CONAF, Fondatoarea Kids In Business - Nicoleta MUNTEANU, Președinta Asociației Medicale pentru Excelență în Sănătate și Președinta Patronatului Antreprenorilor din Domeniul Medical. fondatoarea E-Teledoc - Dr Adina ALBERTS, CEOul Fast Finance IFN SA, vicepreședinte la FDP-Protagoniști in Educație, Proprietar al Omni Point - Adrian COCORA, fondatorul Clinicile Medici's Timișoara - Adrian BĂDESCU, directorul firmei de arhitectură UNITH2B Architects, Vicepreședinta CONAF - Hildegard BRANDL, directorul general al Vitas România - Cristian JURMA, antreprenorul Tatian DIACONU, președintele Grupului Eurolines România - Dragoș ANASTASIU, fondatorul EM360 GROUP - Adrian MĂNIUȚIU, fondatoarea Kasper Development - Daniela KASPER, co-fondatoarea Aquatica Experience Grup - Daniela MARIȘCU, fondatoarea Mara Mura - Daciana SÂRBU, co-fondatorul rețelei de cafenele 5 to go - Radu SAVOPOL, co-fondatorul GMP Group - Felix TĂTARU, vicepreședintele CONAF - Corneliu BODEA, vicepreședinta CONAF, membru în Comitetul Executiv Carrefour România - Alina GAMAUF, președintele Grupului Eurolines România, fondator AdWise, antreprenor în serie și business angel - Dragoș ANASTASIU, directorul de marketing, comunicare și CSR EDENRED România - Lelia MANCAȘ, CEOul ALPIN Holding Corporation - Bogdan MICU, fondatorrul Medici's Timișoara - Adrian BĂDESCU, fondatorul și CEOul Adservio - Alexandru HOLICOV, directorul general Distribuție Energie Electrică România - Mihaela Rodica SUCIU, directorul general Dräxlmaier Satu Mare - Iuliu CADAR, CEOul Argo Security - Florența RĂDUCANU, fondatorul Beauty One România și Beauty One Bulgaria – Olimpiu GALANI, directorul general al International Alexander – Loredana APREUTESE, directorul de marketing, communications & CSR Edenred România – Lelia MANCAȘ, evaluatorul și consultantul de investiții - Sorin POPA, directorul zonal Auchan Cluj - Constantin BUZNEA, directorul de dezvoltare Integrisoft Solutions - Simona ILIE, președintele Sports HUB România și vicepreședintele CEOs ClubsRomânia - Virgil STĂNESCU, directorul Agentiei Banca Transilvania Giurgiu - George POPESCU, directorul Băncii Transilvania Sucursala Craiova - Mihaela OZUNU, directorul Sucursalei Arad - Banca Transilvania, Bogdan ANDRICA, directorul Sucursalei Constanța al Băncii Transilvania - Cristina IONIȚĂ, directorul adjunct Auchan Oradea - Ioana Andreea MUȘET, directorul de Agenție la Banca Transilvania, Sucursala Bihor - Melinda BIRINYI.

În cadrul celor 20 de semifinale participanții au beneficiat de câte un panel vocational, speakerii find: Virgil IANȚU, Andreea MARIN, liderul echipei câștigătoare a ediției anterioare - Mario VLAVIANO, contabilul șef al Portului Romanel - Nicoleta SPIRIDON, directorul regional vânzări al Autonom - Constantin NISTOR, managerul Centrului Cultural Mioveni - Alin CĂLINESCU, fondatorul Asociației YouStars - Cosmin NEACȘU, președintele Consiliului de Administrație TRANSAVIA - Dr. Ing. Ioan POPA, directorul general PEMA Electrotehnic - Laura Marieta MOGA, fondatorul IPEC din Alba Iulia - Cristian COVACIU, directorul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia - Gheorghe BERGHIAN, vicepreședinta CONAF Neamț, membru fondator Eturia - Daniela SHAH, fondatorul Asociației Affordhire - Doru HUȚUȚUI, artistul plastic și membru UAPO - Mihaela SURUGIU, trainerul business și make-up artist - Natalia SHPAK, campionul sătmărean, singurul pilot din lume care a terminat toate cele 20 ediții ale Red Bull Romaniacs - Emanuel GYENES, fondatoarea brand-ului Bloomy - Sabina POR, dr. Florin Ioan BĂLĂNICĂ, actorul Dimitrii BOGOMAZ, sportivul care a obținut aur, argint, dar și un record personal la Festivalul Internațional de Ultramaraton Venice-Italia, reușind să alerge 207,64 km în cursa de 24 de ore - Sorin ANDRICI, soprana pop opera - Iana NOVAC, managerul operațiuni la Genesis Biopartner - Ștefan TUDORIE, fondatoarea blogului "Femeia Secolului XXI" și a revistei de lifestyle Lace Magazine - Loredana MARIN, fondatoarea proiectului Gorjenesc și unul dintre cei mai activi tineri din comunitatea Gorj - Alexia ARDEREANU, fondatorul Life Care - Cristian ONEȚIU, fondatoarea Lyssiotis Services - Vera LYSSIOTIS, fondatorul MBAKids, PARENTX și creatorul Mindset Mastery - Răzvan VASILE, campionul Romaniei cu Astra Giurgiu si al Supercupei cu Universitatea Craiova - Valerică GĂMAN, managera Teatrului Național de Operă și Balet "Oleg Danovski" din Constanța - Daniela VLĂDESCU, directorul de dezvoltare Benvenuti - Adrian CÂZU, jucătorul echipei de polo pe apă CSM Oradea - David BELENYESI.

În program au fost implicați peste 150 de antreprenori și tot atâția dascăli din întreaga țară, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Programul este inițiat ca urmare a acordului de Parteneriat - PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ pentru susținerea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor, semnat de CONAF cu Ministerul Educației și Cercetării în anul 2019 și prelungit în anul 2022 pentru încă 4 ani.

