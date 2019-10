3 tratamente revoluționare în estetică despre care am aflat la Innovation Beauty Retreat

Pentru a vă însenina săptămâna și pentru a vă completa planurile de tinerețe fără bătrânețe, am selectat pentru voi trei dintre veștile bune pe care le-am aflat la Innovation Beauty Retreat:

În urmă cu o săptămână, la Iași, a avut loc Innovation Beauty Retreat, un eveniment dedicat prezentării celor mai importante noutăți în estetică disponibile în România prin Estetiq Solutions.

Personalități în domeniul dermatologiei și al esteticii, atât chirurgicală, cât și non-invazivă, au dezvăluit opțiuni de tratamente și abordări inedite și eficiente ale unor cazuri deosebite.

Pentru noi, ca jurnaliști prezenți la eveniment, dar mai ales ca femei preocupate de frumos prin metode cât mai blânde, concluzia a fost limpede: știința și tehnologia au evoluat până în punctul în care aproape orice este posibil, cel mai des printr-o metodă non-invazivă sau minim invazivă. Condiția este aparatura performantă, dar și priceperea specialistului care o folosește așa cum a fost proiectată, fără artificii, fără scurtături și fără compromisuri.

Pentru a vă însenina săptămâna și pentru a vă completa planurile de tinerețe fără bătrânețe, am selectat pentru voi trei dintre veștile bune pe care le-am aflat la Innovation Beauty Retreat:

1. Inovația Pollogen

Pollogen, lider mondial în industria echipamentelor estetice, a prezentat noile tratamente OxyPods disponibile pentru platforma Geneo. Ceea ce este inedit la aceste tratamente este mecanismul prin care ele activează dermul, stimulând oxigenarea naturală a pielii printr-un proces de carboxiterapie virtuală.

Noutatea constă în abordarea neinvazivă: aplicatorul Oxigeneo reușește să trimită până în derm dioxidul de carbon (care va activa oxigenarea naturală a pielii) cu ajutorul unor vibrații care înlocuiesc terapia cu ace prin care se realiza altădată carboxiterapia. Iată că, grație aparaturii performante, un tratament căruia altădată ii rezervam zile întregi de repaus și multe emoții poate fi realizat într-o pauză de prânz, în numai 20 de minute, fără timp de recuperare și cu rezultate imediate.

Citește mai multe aici>> https://www.kudika.ro/articol/beauty/59404/balance-illuminate-i-revive-noile-tratamente-oxygeneo.html

2. “Avem soluții pentru acnee” (dr. Amalia Anghel)

Puțini sunt cei care nu s-au confruntat măcar o dată în viață cu acneea - o condiție care poate părea minoră pentru unii, dar care poate deveni o reală problemă pentru cei mai puțin răsfățați de genetică.

În cadrul Innovation Beauty Retreat, Dr. Amalia Anghel a prezentat toate opțiunile moderne de gestionare a acestei patologii, o problemă ce poate fi rezolvată printr-o colaborare deschisă cu terapeutul. Între opțiunile terapeutice se numără peelingurile, tratamentele dermo-cosmetice de tipul clearskin, laserul dye-vl/vbeam și laserul pixel CO2. Tocmai pentru că opțiunile sunt multiple, în prezent standardul de aur pentru tratamentul acneei este adaptat, individualizat și personalizat.

3. Epilarea definitivă cu Alma

Epilarea definitivă are deja o istorie… stufoasă, în care eu, vă marturisesc, m-am pierdut. De la un anumit punct, nu am mai ținut pasul cu indicațiile fiecărui aparat în parte. Din fericire, laserul Alma Beauty Remove mi-a rezolvat dilema: este eficient pe oricine, oricând, indiferent de culoarea pielii sau a firului de păr. În plus, conform producătorului, este cea mai sigură tehnologie de îndepărtare a părului pentru toate tipurile de piele (I-VI), reducând la minim riscul de lezare a pielii și de apariție a aspectului de “zebră” prin activarea efectului de “popcorn” pe care îl produce în profunzimea pielii.