Primăvară în culori puternice: 3 farduri de pleoape care îți vor scoate ochii în evidență

Iată 3 farduri de pleoape care îți vor scoate ochii în evidență!

Ochii transmit ceea ce cuvintele nu pot, iar din acest motiv este important ca atunci când ne machiem să ne fardăm pleoapele în nuanțe cât mai plăcute. De-a lungul timpului am încercat diverse farduri care nu rezistau, se strângeau sau care își pierdeau din intensitate pe parcursul zilei, însă de curând am descoperit câteva produse care m-au impresionat plăcut. Astfel, îți recomandăm 3 farduri de pleoape pe care le poți purta o zi întreagă fără a fi nevoie de retușuri.

Fard de pleoape în patru nuanțe sidefate

Indrazneste sa fii in trend in orice sezon cu paleta ce contine farduri de ochi in culori vibrante. Trusa de farduri pentru pleoape iti ofera stralucire unica ochilor tai cu texturi fine si delicate, ce se aplica extrem de rapid pe pleoape si nu se strang intre pliuri. Fardurile pentru pleoape au o textura ultrafina care confera tenului un aspect catifelat. Fardurile sunt puternic pigmentate pentru a obtine de fiecare data un aspect mat care radiaza. Machiajul de zi sau de seara va fi de senzatie in culori vibrante, ce-ti vor evidentia expresivitatea privirii. Trusa Farduri are un design compact, foarte eleganta, poate fi tinuta lejer in geanta. Contine 4 culori sidefate si o culoare mata.

Fardul de pleoape poate fi comandat aici.

Fard de pleoape Pretty Eyes

Alaturarea a cate douacomplementare este ideala mai ales pentru persoanele incepatoare in tainele machiajului. Acum nu este nevoie sa iti mai faci griji ca nu stii sa combini culorile.. Textura nemaipomenita apromite un machiaj de lunga durata. Fardurile de ochi sunt intens pigmentate si nu necesita aplicari repetate. Formula se armonizeaza instantaneu pe piele. Fardul cu o pigmentare intensa poate fi aplicat si estompat usor, avand o rezistenta de lunga durata. Dimensiunea trusei permite sa fie usor de utilizat si de depozitat in orice tip de geanta. Vine insotita de o pensula cu ajutorul careia poti aplica cu indemnare fardurile de pleoape.

Fardul de pleoape poate fi comandat aici.

Fard de pleoape S.F.R 5 nuanțe

Aceasta colectie deosebita de farduri concentreaza nuante complementare pentru machiaje unice. Color Wave ofera o pigmentare intensa, poate fi aplicat si estompat usor, avand o rezistenta de lunga durata. Pigmentii extravaganti ofera fardului de pleoape o consistenta cremoasa si versatila. Formula sa inovativa iti daruieste un produs cosmetic de calitate, waterproof ce rezista o zi intreaga pe piele.

Fardul de pleoape poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină ldutko/Shutterstock