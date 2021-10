Frumusețea vine din interior: Alimente care îți mențin pielea tânără!

Iată x alimente care îți vor menține pielea tânără!

Alimentația este unul dintre cei mai importanți factori atunci când vorbim despre sănătatea pielii. Este esențial să folosim produse potrivite pentru tenul nostru, să ne hidratăm corespunzător și să consumăm alimente potrivite pentru a avea o piele de invidiat. Odată cu trecerea vârstei, fiecare produs neadecvat are repercusiuni atât asupra sănătății organismului, cât și asupra pielii. Din acest motiv, îți vom prezenta câteva alimente, care odată consumate, îți vor îmbunătății textura pielii.

Aloe Vera

Dintotdeauna planta de Aloe Vera a fost considerată benefică atât pentru organism, cât și pentru piele. Încă din cele mai vechi timpuri oamenii făceau măști cu aloe vera deoarece considerau că acesta este secretul unui ten veșnic tânăr. Sucul și alte produse din Aloe Vera pot fi cumpărate din farmacii pentru a prelua din ele vitamine precum calciu, sodiu, fier, potasiu, crom, magneziu, cupru și zinc, ce împiedică îmbătrânirea celulară.

Castravetele

Deoarece este bogat în apă, castravetele este unul dintre cele mai importante legume atunci când vorbim de menținerea unei pieli luminoase. Cu siguranță vă aduceți aminte de sutele de femei care își așează felii de castraveți cruzi pe ochi pentru a diminua cearcănele. Acest lucru nu este un mit, ci chiar funcționează! Motivul? Acesta este extrem de bogat în potasiu și magneziu, două vitamine pe care medicii dermatologi le recomandă pentru tratarea problemelor pielii.

Smochine

Un lucru mai puțin cunoscut despre smochine este faptul că acestea sunt benefice pentru sănătatea pielii. Fiind extrem de bogate în calciu, fier și Omega 3, acestea sunt recomandate pentru pielea uscată și deshidratată. Ele contribuie direct la regenerarea structurilor tisulare ale pielii și pentru combaterea ridurilor.

Semințele de cânepă

Acestea sunt extrem de bogate în nutrienți și conțin toți aminoacizii necesari organismului. Cu atât mai mult, odată consumate în bolul cu cereale, în smoothie-uri sau în salate vă vor oferi un nivel crescut de energie și poftă de viață!

Peștele

Peștele este un aliment extrem de bogat în Omega3, sursă extrem de benefică pentru tratarea pielii uscate. Astfel, dacă te confrunți cu deshidratarea pielii, îți recomandăm să consumi sardine, somon sălbatic, ton, midii, păstrăv sau macrou. Și îți oferim și un truc! Pentru un plus de vitamina C îți recomandăm să consumi peștele împreună cu garnituri pe bază de broccoli, varză de Bruxelles și roșii. Toate acestea sunt bogate în vitamina C, care ajută enorm la sănătatea pielii.