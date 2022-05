5 sfaturi pentru o manichiura perfecta in ziua nuntii. Orice mireasa trebuie sa tina cont de ele!

Ziua nuntii este, poate, cea mai asteptata zi din viata unei femei. Asadar, totul trebuie sa fie impecabil, de la costumul mirelui pana la unghiile miresei.

Cum sa ai cele mai frumoase unghii in ziua mult asteptata? „Pentru o manichiura perfecta în ziua nuntii, ai de ales intre OPI GelColor, Infinite Shine sau Nail Lacquer. De la alegerea nuantei perfecte, pana la pregatirea unghiilor pentru ziua cea mare, suntem alaturi de tine, pentru a ne asigura ca faci cele mai bune alegeri, pas cu pas.”, spune Diana Marandiuc, Education Manager OPi.

Pentru a avea o manichiura perfecta in ziua nuntii, iata 5 sfaturi de care sa tii cont:

Pregateste-ti unghiile pentru ziua nuntii!

In ziua nuntii, unghiile trebuie sa fie impecabile: de la forma, pana la culoare. Pentru unghiile obisnuite iti recomandam o vizita la un salon, cu cel putin doua manichiuri inainte de nunta, astfel incat sa te asiguri ca unghiile si cuticula sunt sanatoase.

Alege tratamentele OPI!

„Calitatea manichiurii din ziua nuntii depinde foarte mult de patul unghial. Daca unghiile sunt crapate, rigide sau deshidratate, manichiura se poate strica in orice moment. Recomandarea este sa investesti intr-un tratament de calitate precum Infinite Shine Primers, cu cel putin doua luni inainte de ziua cea mare.

Nu uita sa-ti hidratezi mainile intens! Nu ai vrea sa ai mainile uscate atunci cand va spuneti juramintele sau cand va puneti verighetele pe degete. Aplica OPI ProSpa Hand Nail & Cuticle Cream si OPI ProSpa Cuticle Oil, cel putin de doua ori pe zi, pentru un aspect intinerit al unghiilor.”, recomanda Diana Marandiuc.

Alege nuanta potrivita!

In calitate de mireasa este foarte important sa alegi nuanta potrivita pentru manichiura ta. Opteaza pentru o culoare care sa completeze intregul look. „Neutre, nude sau pudrate, acestea sunt cele mai bune alegeri pentru un look elegant de mireasa. Dar, totodata, nu trebuie sa te temi sa optezi pentru culori puternice precum rosu sau albastru.

Un sfat important: Atunci cand alegi culoarea pentru unghii, tine cont intotdeauna de subtonul pielii. Tonurile reci de piele au de cele mai multe ori subtonuri roz sau albastre, care se potrivesc cu nuante de roz nude precum Baby Take A Vow. Tonurile maslinii se potrivesc excelent cu Throw Me A Kiss.”, adauga specialistul OPI.

Opteaza pentru gel!

Nu te stresa prea tare in alegerea manichiurii! Opteaza pentru o manichiura gel, astfel incat sa stii sigur ca nu vei avea oja sarita in ziua cea mare. Formula OPI promite o manichiura stralucitoare si care sa reziste pana la trei saptamani.

Arta pe unghii sau nu?

„De cele mai multe ori, miresele opteaza pentru modele simple sau manichiuri clasice. Opteaza pentru un model subtil, care sa nu distraga prea mult atentia.”, recomanda specialistul OPI, Diana Marandiuc.

Gata manichiura? Acum te poti concentra pe tinuta!

