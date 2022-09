EPILAREA DEFINITIVA PE PIELE BRONZATA- Intrebari si raspunsuri oferite de specialisti in domeniu

Se poate realiza tratamentul de epilare definitiva pe piele bronzata sau inchisa la culoare? Pentru un raspuns complet si corect la aceasta intrebare, am contactat specialistii centrelor Nomasvello, care au peste 15 ani de experienta in domeniu.

Cum pregatim pielea bronzata pentru epilare definitiva?

Inaintea oricarui tratament de epilare definitiva, indiferent de culoarea pielii, este indicat sa se respecte cateva recomandari esentiale. In primul rand, este necesar sa treaca 3 saptamani de la ultima smulgere a parului care urmeaza a fi tratat. Trebuie mentionat ca, odata inceput tratamentul, nu se vor mai smulge deloc firele de par (cu ceara sau epilator). Daca este nevoie de o scurtare a firelor intre programarile de epilare definitiva, se poate folosi lama, masina de tuns sau crema depilatoare, insa nu mai mult de 1-2 ori pe luna.Persoanele cu pielea bronzata sau inchisa la culoare isi vor rade parul cu o zi inainte de fiecare programare. Mai mult, se va evita expunerea la soare pentru minimum 3 zile inainte si dupa fiecare sesiune.Totodata, este necesar sa nu se foloseasca uleiuri sau creme de corp in ziua sedintei, pe zonele unde urmează a se efectua tratamentul. Foarte important de stiut este faptul ca persoanele cu boli de piele sau aflate sub tratament medicamentos nu pot efectua tratamentul. Se va comunica specialistului orice medicament sau supliment luat de client, pentru a stabili data la care se poate initia procedura.

Care este diferenta dintre epilare definitiva cu laser si epilare definitiva cu IPL pe piele bronzata?

Ambele sisteme de epilare definitiva folosesc lumina pentru îndepărtarea părului, prin procesul de fototermoliză selectiva si aplica acelasi principiu “sun&safe”, adica folosirea unui gel conductor pentru a proteja pielea inchisa la culoare, dar si pentru a avea rezultate optime in urma sedintelor.

Diferentele rezida mai mult in specificatii de ordin tehnic. Dispozitivul de epilare IPL emite o lumină cu o lungime de undă variabilă, actioneaza intre 700 si 900 nm și este policromatică; este potrivit atat pentru fire subtiri, cat și pentru fire groase. Laserul Diodă are 810 nm, o lungime de undă fixă si monocromatică. Acesta este foarte potrivit unor fire cu rădăcini adanci, deoarece fototemoliza selectivă se face mult mai in profunzimea pielii, iar impulsul are mereu aceeasi pentrare.Laserul Diodă tratează și fototipurile IV și V, mai inchise la culoare, de aceea este mai indicat in cazul clientilor cu pielea bronzata.

Este dureroasa epilarea definitiva cu Laser/IPL pentru pielea bronzata?



Indiferent de culoarea pielii, epilarea definitiva nu ar trebui sa doara, caci este un tratament non-invaziv si confortabil, insa acest lucru depinde si de gradul de suportabilitate a fiecarui client. In timpul sedintelor, in functie de grosimea si desimea firelor de par, clientii pot resimti o piscatura, ca o ciupitura de elastic, precum si un disconfort cauzat de aplicarea gelului conductor pe piele, care este rece.

Ce efecte secundare poate avea epilarea definitiva pe piele bronzata?

Daca este efectuata corect, cu aparate verificate periodic si folosite doar de catre specialisti in domeniu, epilarea definitiva este o procedura sigura. Cazuri de arsuri ale pielii pot aparea atunci cand lumina laser/IPL este atrasa mai mult de pigmentul din piele decat de culoarea firului de par (melanina), insa din acest motiv, in centrele Nomasvello folosim un gel special, care are atat rol conductor, cat si protector. De mentionat ca posibilele arsuri aferente acestui tratament sunt superficiale si nu lasa urme permanente pe piele.

Dupa cate sedinte de epilare definitiva cu Laser/ IPL se vad rezultatele pe pielea bronzata?

Efectele se vad la 10-14 zile de la efectuarea primei sedintei, cand firele de par in faza anagena care au fost tratate incep a se desprinde din radacina si a cadea.

Mentionam ca epilarea este eficienta doar in faza anagena a firelor de par, de aceea sunt necesare mai multe sesiuni, distantate in timp. Insa, vestea buna este ca firele de par deteriorate prin procedura de epilare definitiva nu mai reapar.

Cate sedinte sunt necesare pentru a elimina parul nedorit de pe pielea bronzata?

Parul creste in etape, de aceea un tratament complet implica 8-12 sedinte efectuate regulat, conform recomandarilor specialistilor si 1-2 sesiuni anuale de intretinere a rezultatelor obtinute.

Numarul exact de sedinte necesare difera de la persoana la persoana, in functie de: tipul de par si de piele, sex, varsta, status hormonal, medicamentatie, respectarea indicatiilor tratamentului, etc.

Numarul exact de sedinte necesare difera de la persoana la persoana, in functie de: tipul de par si de piele, sex, varsta, status hormonal, medicamentatie, respectarea indicatiilor tratamentului, etc.

Asadar, bucura-te din plin de o piele ciocolatie si catifelata toata vara aceasta, caci poti incepe oricand tratamentul de epilare definitiva. Important este sa te lasi doar pe mana specialistilor in domeniu, pentru a evita posibilele efecte secundare.

