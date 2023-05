Îngrijește-ți pielea într-un mod rapid și eficient chiar acum!

În ziua de astăzi lucrurile se desfășoară într-un ritm extraordinar de rapid, fiind o adevărată provocare să găsești timp pentru tine și rutina ta de îngrijire. Fapt ce se transpune mai ales prin lipsa unui aspect sănătos și strălucitor al pielii.

Din fericire, există câteva trucuri de îngrijire pe care le poți aplica imediat, fără să investești mult timp. Descoperă în paragrafele următoare cum tenul tău poate arăta impecabil, chiar dacă lista task-urilor zilnice pare uneori interminabilă.

Simplitatea oferă rezultate

Când vine vorba de rutina de self-care, mai puțini pași înseamnă adesea mai multe beneficii. Folosirea prea multor produse poate dăuna pielii, ducând la iritații, erupții și uscăciune. În schimb, concentrează-te pe utilizarea câtorva produse esențiale care funcționează pentru tipul tău de piele. O rutină simplă de curățare, hidratare și protecție solară poate face minuni.

Curățarea dublă

O curățare dublă a tenului este un game-changer când vine vorba de ten. Tot ce trebuie să faci este să folosești un demachiant pe bază de ulei pentru îndepărtarea machiajului și a murdăriei și un demachiant pe bază de apă pentru a curăța pielea.

Dacă îți dorești să ai un plus de eficiență, îți recomandăm să folosești LUNA 3 plus. Un dispozitiv FOREO care curăță murdăria, uleiul și reziduurile de machiaj într-un mod delicat. Acesta are incluse și pulsațiile T-Sonic, care ajută la stimularea pielii, crescând fluxul sanguin și asigurând o absorbție mai bună a produselor pe care le vei folosi ulterior.

Produse multi-tasking

Acest tip de produse sunt ca o armă secretă pentru oamenii ocupați. De exemplu, o cremă hidratantă cu SPF, o cremă hidratantă cu antioxidanți sau un ser cu acid hialuronic și vitamina C. Un tip de produse care pot economisi timp și bani, oferind totuși nutrienții necesari pielii.

Hidratarea to-go

Dacă ești tot timpul pe drumuri, e foarte posibil să nu ai timp dimineață să aplici creme hidratante. Cu toate acestea, păstrarea unui astfel de produs în geantă îți poate salva pielea de la un aspect uscat. Caută o cremă hidratantă ușoară, care poate fi absorbită cu ușurință, cum ar fi un gel sau un ser. Serul Serum Serum Serum de la FOREO este o opțiune excelentă pentru hidratarea to-go. Printre ingredientele principale se regăsesc acidul hialuronic și capsulele de squalane, 2 elemente echivalente cu o hidratare intensă.

Include în rutina de îngrijire mâinile și gâtul

Gâtul și mâinile sunt adesea neglijate cand vine vorba de îngrijirea pielii. Cu toate acestea, sunt 2 zone care prezintă primele semne de îmbătrânire. Asigură-te că ai o rutină adecvată pentru gât și mâini, folosind același tip de produse pe care le utilizezi pentru zona feței.

Măștile de tip șervețel

Acest produse reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a oferi tenului un plus de hidratare și nutrienți. Ele pot fi folosite în timp ce faci alte lucruri, cum ar fi să te uiți la televizor sau să lucrezi la computer. Caută măști tip șervețel care sunt orientate spre rezolvarea problemelor specifice ale pielii, precum uscăciunea, lipsa de culoare sau acneea. FOREO a elaborat o gamă de măști, numită Farm to Face, care sunt un must-have pentru oricine. Acestea au diferite ingrediente, și anume: ceai verde și cofeină care oferă luminozitate, ulei de cocos care hrănește tenul și fructe de acai care oferă un plus de antioxidanți.

Bea apă!

Este esențial să bei suficientă apă pentru a-ți menține pielea sănătoasă. Încercă să bei cel puțin 8 pahare de apă pe zi pentru a-ți menține tenul strălucitor.

Îngrijirea pielii tale nu trebuie să consume timp sau să fie complicată. Urmând aceste trucuri de îngrijire, îți vei putea menține pielea sănătoasă și strălucitoare, chiar dacă ai un program încărcat. Mai mult, dacă îți dorești ca rutina ta de îngrijire să fie la complet alte standarde, în perioada 8 - 14 mai te poți bucura de o reducere de 20% la întreaga gama FOREO (excepție fiind gama LUNA 4 și seturile de îngrijire) pe notino.ro. UFO 2 și BEAR sunt doar două dintre produsele FOREO care te pot ajuta să ai grijă de tine!

Vizionare placuta