Pensule machiaj pentru machiajul perfect

Există o mulțime de pensule machiaj. Sunt realizate din materiale diferite, au diferite forme și dimensiuni și fiecare are propriul său scop.

Nu este de mirare că pentru multă lume rămâne un mister care pensulă de machiaj este potrivită pentru o anumită zonă a feței, pentru ce este destinată fiecare și cum să le folosești corect. Dar dacă îți dai seama, machiajul zilnic va deveni mult mai divers și mai interesant. Multe tehnici nu pot fi stăpânite fără setul potrivit de pensule. Pensulele diferă prin mai multe criterii simultan. În primul rând, le poți separa în funcție de „zone de responsabilitate” - părți ale feței pe care se recomandă să fie folosite: pentru față, ochi, sprâncene, buze. De asemenea, toate pensulele în ansamblu sunt împărțite în două tipuri - din fire artificiale sau naturale.

Pensule machiaj pentru diferite utilizări

Pensulele din fire naturale sunt mai potrivite pentru texturi uscate pudrate. Cele artificiale sunt necesare pentru aplicarea și amestecarea texturilor de cremă și lichide. Pentru aplicarea fondului de ten ai nevoie de cel puțin trei pensule sintetice plate și două naturale pufoase pentru fard de obraz și pudră. Dacă vorbim despre setul de bază al unui artist de machiaj profesionist, atunci acesta include mult mai multe pensule. Pensula sintetică plată este populară atât pentru artiștii de machiaj profesioniști, cât și pentru începători. Cu ajutorul ei, poți distribui cu ușurință fondul de ten într-un strat cât mai subțire.

Similar cu o pensulă de fond de ten, dar de câteva ori mai mică în dimensiune, este pensula anticearcăne. De regulă, aceste pensule machiaj au o textură mai densă și sunt mai greu de amestecat. Prin urmare, o perie sintetică plată atât de mică este ceea ce ai nevoie pentru a corecta micile imperfecțiuni ale feței. Pensula pentru fard de obraz din peri naturali este potrivită pentru farduri cu textura uscată. Este puțin mai mică decât cea pentru pudră, deoarece este destinată aplicării produsului local, pe pomeți. O astfel de pensulă are o margine teșită pentru o distribuție mai convenabilă a pudrei.

Pensule machiaj pentru pudră

O pensulă plată, lată, cu o tăietură netedă sau înclinată, este ideală pentru amestecarea fardului de obraz pudră uscat în tonuri taup. Cu ajutorul acesteia, poți sublinia linia pomeților, poți ascuți bărbia, poți îngusta marginile nasului. Un alt tip de pensulă machiaj este kabuki, pe care o poți recunoaște după următoarele caracteristici: este foarte moale, cu multe vilozități și o tăietură rotunda. Distribuie foarte delicat textura de pudră, fiind cea mai potrivită, de exemplu, pentru amestecarea bronzantelor.

Nu uita să adaugi cel puțin două pensule pentru fard de pleoape în geanta de machiaj de bază: una este utilă pentru aplicarea lor, a doua este pentru blending. Fiecare dintre ele are o serie de caracteristici. O pensulă subțire, în formă caligrafic, cu peri sintetici, este exact ceea ce ai nevoie atunci când vrei să experimentezi cu săgeți. Lățimea săgeților depinde de intensitatea presiunii. O astfel de pensulă poate fi găsită și cu margine teșită. Astăzi, sprâncenele largi, frumos conturate, sunt la modă. Prin urmare, o pensulă pentru machiajul sprâncenelor este un must have în orice pungă de cosmetice.

Foto pexels.com

Vizionare placuta