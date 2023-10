Dr Iuliana Cicu din cadrul Doctor Skin: Morpheus 8 reușește o rejuvenare facială completă

Există câteva proceduri dermatologice care se potrivesc foarte bine oricui, indiferent de vârstă și de tipul de piele. În prezent, cel mai popular, datorită rezultatelor de excepție obținute, este Morpheus 8.

Care sunt modificările ce apar la nivelul pielii in perioada sezonului cald?

Vara este sezonul când pielea este cea mai expusă la temperaturi înalte, soare, umiditate, aer uscat, vânt, schimbări bruște de temperatură (aer condiționat - caniculă și invers) și apă sărată sau clor. Cele mai comune probleme ale tenului cu care pacienții ajung în clinicile Doctor SKiN sunt petele pigmentare, tenul deshidratat și ridat, porii vizibil dilatați, acneea, tenul încărcat.

Foarte puține persoane înțeleg că protecția solară cu factor 50+ pe față, gât, decolteu, mâini este obligatorie nu doar în timpul verii, ci tot timpul anului. Vara, aceasta trebuie aplicată în mod periodic, la 2 - 3 ore maximum, iar expunerea la soare trebuie limitată. Arsurile solare fac ravagii nu doar pentru frumusețe, ci și pentru sănătatea pielii și trebuie evitate.

În mod contrar, la final de sezon, te poți trezi cu pete pigmentare, pistrui, piele mai uscată, mai subțire și mai ridată. Toate acestea sunt semne de fotoîmbătrânire ale pielii și sunt cauzate exclusiv de expunerea neprotejată și/sau repetată la soare. Dacă nici nu bei suficient de multă apă, situația se agravează odată cu trecerea timpului și vei observa că, de la an la an, tenul tău îmbătrânește cel mai mult vara.

O altă concepție greșita este că dacă folosești cremă hidratantă, nu vei avea pielea deshidratată. Hidratarea începe din interior, iar apa este sfântă. Cafeaua și alcoolul deshidratează, la fel ca băuturile carbogazoase, așa că nimic nu înlocuiește apa.

În al doilea rând, crema menține și creează o peliculă la suprafața pielii, dar nu ajunge în profunzime. Este ca și când ai încerca sa hidratezi un burete uscat cu cremă hidratantă. Vei vedea că aceasta rămâne la suprafață, iar în interior buretele rămâne uscat. Și acest lucru se întâmplă indiferent de cât de scump este produsul de hidratare folosit, de tipul său (cremă, loțiune, ser) și cât de mult Acid Hialuronic are înăuntru.

Pur și simplu molecula de Acid Hialuronic este mult prea mare pentru a trece de epidermă, primul strat al pielii, și de aceea nimic nu înlocuiește fillerele pe bază de Acid Hialuronic sau tratamentele dermatologice care produc temporar microcanale în piele, cum este de exemplu microneedlingul sau inducția de colagen, mezoterapia cu ace sau cea pe bază de electroporație ori Morpheus 8. Există și proceduri faciale care hidratează puternic tenul, dar niciuna nu se poate face acasă. Hidratarea adevărată se face doar în clinicile de estetică și dermatologie.

De asemenea, acneea și tenul încărcat sunt comune la final de vară, deoarece porii se înfunda cu sebum și transpirația pe care pielea le produce în cantități mai mari, ca reacție la temperaturile mai ridicate. Căldura și umiditatea creează terenul ideal de reproducere pentru bacterii, care pot rămân captive în porii înfundați și de aceea erupțiile acneice sunt mai comune în sezonul cald. Expunerea la soare înrăutățește situația.

Cum putem sa ii oferim tenului un refresh eficient odată cu venirea toamnei?

Toamna este anotimpul ideal pentru a-ți rezolva orice problemă a pielii. Multe tratamente nu sunt indicate în timpul verii, din cauza expunerii voluntare sau involuntare la soare, așa că toamna este momentul să te prezinți la un consult la medicul dermatolog și/sau medicul specializat în estetică medicală, care îți va recomanda tratamentul de care ai nevoie. Tenul are nevoi diferite în funcție de tipul său, vârstă, stil de viață etc.

Cu toate acestea, există câteva proceduri dermatologice care se potrivesc foarte bine oricui, indiferent de vârstă și de tipul de piele. În prezent, cel mai popular, datorită rezultatelor de excepție obținute, este Morpheus 8.

Cum se desfășoară tratamentul Morpheus 8 și cum acționează el la nivelul pielii?

Morpheus 8 este la momentul actual cel mai nou și mai avansat dispozitiv minim invaziv din lume, pe bază de radiofrecvență și mezoterapie fracționată. Se folosește pentru a rejuvena, a crește fermitatea și a reîmprospăta pielea de pe față și de pe corp. Rezultatele sale sunt impresionante, deoarece ajung la 70-80% din ceea ce reușește o operație de lifting facial, la doar o zecime din preț. Mai mult decât atât, rezultatele sunt 100% naturale, iar disconfortul nu se poate compara cu cel al unei intervenții cu bisturiul, mai ales că nu necesită recuperare.

Tratamentul pătrunde adânc în piele și în stratul de grăsime, modelând grăsimea subdermică și “strângând” pielea lăsată. Rezultatul vizibil este unul de rejuvenare, de întinerire a trăsăturilor faciale, care-și redobândesc plinețea și frumusețea.

De ce este atât de eficient Morpheus 8? Deoarece se poate selecta adâncimea de penetrare și intensitatea tratamentului, ceea ce înseamnă că se poate programa pentru nevoile fiecărui pacient în parte. Cum suntem foarte diferiți, Morpheus 8 se detașează mult de alte dispozitive similare, tocmai datorită personalizării precise a procedurii. Și normal că un tratament care abordează problemele tale specifice va da cu totul alte rezultate față de unul care vizează probleme la nivel general.

La nivelul pielii Morpheus 8 produce o acțiune dublă, cea a microacelor, potențată de încălzirea țesuturilor realizată de radiofrecvență. Se creează niște micro-leziuni care declanșează răspunsul natural de vindecare al organismului, care începe să producă mai mult colagen și elastină. Astfel se netezește și se întinde pielea, se ridică pielea lăsată, se estompează cicatricile, vergeturile și are loc un proces natural treptat, din interior spre exterior, de întinerire.

Ce tipuri de afecțiuni dermice, de la nivel facial, tratează Morpheus 8?

Morpheus 8 reușește o rejuvenare facială completă: reduce și chiar elimină pielea lăsată (cu laxitate ușoară sau moderată), te scapă de pungile de sub ochi, “șterge” ridurile și liniile fine, elimină hiperpigmentarea sau depigmentarea pielii, estompează aspectul porilor dilatați și al cicatricilor superficiale, provocate de acnee sau diferite leziuni. Rezultatul este o piele vizibil mai tânără, mai întinsă, cu un aspect uniform.

Poate nu pare important, dar un ten uniform este asociat cu tinerețea, în timp ce petele pigmentare apar după 30 de ani.

Apariția petelor pigmentare după perioada vacantei sau chiar evidențierea unor pete pigmentare deja existente, este o problema cu care mulți dintre noi ne confruntam. Pot acestea fi șterse de pe chip cu ajutorul acestei tehnologii sau este vorba despre un proces îndelungat, care doar va estompa aceste inestetisme?

Morpheus 8 reușește să elimine foarte bine petele pigmentare, dar rezultatele nu apar peste noapte. Cum procesul de inducție de colagen durează câteva săptămâni bune și până când țesuturile lezate sunt înlocuite cu unele noi, pacienții pot să aibă falsa impresie că procedura nu este eficientă. Sunt recenzii pe internet în care pacienții se plâng că nu văd rezultate la 6 zile post tratament, după prima ședință, când rezultatele complete apar la 3 luni după ultima ședință! Cu toate acestea, se pot observa îmbunătățiri la aproximativ 2 luni după prima sesiune, dar este nevoie de răbdare.

Mai mult decât atât, contează numărul de ședințe și respectarea intervalului dintre ele, iar i pentru a te bucura de efectele tratamentului cu Morpheus 8 trebuie să faci minimum 3 ședințe.

Acesta tehnologie este recomandată si pentru proceduri corporale. Căror nevoi vine in ajutor?

Morpheus 8 se poate face pe orice zonă a corpului, dar este folosit cu precădere pentru a ridica pielea lăsată de pe gât, brațe, genunchi, abdomen, linia sutienului, șolduri (mânerele dragostei), fese, picioare etc. Prin acțiunea sa de remodelare subdermică, dizolvă grăsimea în exces, care are tendința de a se atașa inestetic de pielea lăsată, dar nu este un tratament pentru slăbire, ci mai degrabă unul de conturare a trăsăturilor faciale și corporale.

Din acest motiv este recomandat și utilizat ca tratament post liposucție, deoarece ajută la distribuirea estetică a grăsimii existente, care se poate aduna urât, sub formă de gâlme, dar și la netezirea și întinderea pielii. Inclusiv pentru femeile cu sarcini multiple, a căror piele de pe abdomen are aspect de hârtie creponată, Morpheus 8 este o soluție, deoarece reușește să îmbunătățească mult situația și chiar să o rezolve în proporție de 70 - 80% în cazurile grave. Mai mult decât atât, procedura acționează și asupra vergeturilor.

Morpheus 8 elimina complet orice tip de vergeturi de la nivel corporal sau are rol in minimizarea lor?

Nu există în prezent vreun tratament care să elimine complet vergeturile, fie ele noi sau vechi. Regula este că vergeturile mai recente se pot estompa relativ mai ușor, iar cele mai vechi mai greu. Depinde însă de cât de multe sunt, de adâncimea lor, de vârstă, de calitatea pielii, de numărul de ședințe, de tipul de tratament folosit etc.

Morpheus 8 dă rezultate excelente în sensul că, după un protocol de tratament se văd îmbunătățiri vizibile, dar nu șterge complet vergeturile. Este nevoie de timp și de mai multe ședințe de tratament pentru a le estompa suficient încât să nu mai fie deranjante din punct de vedere estetic, că, până la urmă, acesta este obiectivul. Răbdarea și constanța sunt cheia și poate dura chiar 2-3 ani sau poate chiar mai mult să ajungi la rezultate satisfăcătoare, dar acestea vin și când se instalează merită pe deplin așteptarea!

În plus, nu știu pe nimeni care să nu vrea un abdomen cu pielea întinsă și care să primească ajutor și pe zona de eliminare a grăsimii încăpățânate așa că, oricum, beneficiile tratamentului se vor vedea pe mai multe planuri și chiar poți să ajungi să obții acel abdomen de poveste, cât timp abordezi și un stil de viață sănătos.

Câte ședințe sunt necesare pentru a vedea rezultatele?

Protocolul recomandat este de 3 ședințe de tratament, dar numărul acesta este valabil pentru persoanele cu vârsta până în 35 de ani maximum, deoarece la persoanele cu vârsta între 35 și 40 de ani sunt necesare minimum 6 ședințe, iar după 45 minimum 9.

După cum se poate vedea, numărul crește pe măsură ce înaintezi în vârstă, deoarece corpul răspunde diferit la 30, 35 și 45 de ani și 3 ședințe nu pot întineri unui ten matur, neîngrijit, cu multiple probleme. Se văd îmbunătățiri și după 3 ședințe, dar ca să vezi beneficiile pe care le admiri pe internet, trebuie să acționezi în consecință. Rezultatele obținute se mențin în jur de 12 - 18 luni și este nevoie de repetare la fiecare 6 luni, pentru întreținerea lor.

Exista durere asociată tratamentelor Morpheus 8?

Tratamentul nu este dureros dacă se aplică cremă anestezică, cu care se stă circa 50 - 60 de minute. De asemenea, în cazul femeilor, mai ales, menstruația, oboseala, deshidratarea, cafeaua în exces pot influenta în mod negativ sensibilitatea la procedură.

Majoritatea spune că întâi se resimte căldură de intensitate medie pe zona tratată, urmată de o senzație de tragere nedureroasă. Poate fi perceput puțin inconfortabil pentru unele persoane cu sensibilitate ridicată la durere, dar foarte suportabil.

Atenție! Tratamentul cu Morpheus 8 este minunat, însă poate provoca efecte secundare nedorite pe termen lung, cum ar fi edem, semne și decolorare a pielii și chiar hiperpigmentare și cicatrici, dacă nu este folosit de către un medic specializat în această procedură, care știe să regleze aparatul. Sfatul meu este să alegi cu grijă unde te duci și pe mâinile cui îți lași frumusețea și sănătatea!

Vizionare placuta