Răsfață-ți persoana dragă, dar și bugetul cu seturile cadou AVON. Cele mai îndrăgite produse la prețuri pocket-friendly

Într-o perioadă în care mulți aleg să cheltuie sume exorbitante pentru a impresiona cu cadouri extravagante, AVON își propune să aducă magia Crăciunului la viață printr-o colecție de seturi cadou la prețuri pocket-friendly, menite să aducă bucurie fără a afecta, în vreun fel, portofelul.

AVON crede cu tărie că Sărbătorile sunt despre gesturi sincere și despre a-i face pe cei dragi să se simtă speciali. Astfel, indiferent dacă persoana persoana dragă căreia vrei să îi cumperi un cadou este pasionată de parfumuri, make-up sau skincare, pe avon.ro vei găsi cu ușurință cadoul perfect la un preț avantajos.

Anew Power Serum Blockbuster, un set complet pentru iubitorii de skincare

Pentru un ten care radiază tinerețe și frumusețe, nu este suficient să urmezi o rutină simplă de îngrijire a pielii. Este nevoie de o abordare mai profundă și eficientă, iar tehnologia patentată Protinol este cheia secretă pentru rezultate pe termen lung. Bucură-te de toate beneficiile Protinol într-un set cadou complet, care promite să redefinească rutina ta de îngrijire a pielii și să ofere încrederea unui look reîntinerit.

Setul include:

• Ser Anew Power Serum

• Cremă de ochi Anew Power Eye

• Piatră Gua Sha

• Cremă de zi Anew Platinum

• Cremă de noapte Anew Platinum

Preț set: 229,00 RON

Descoperă secretul unei priviri cuceritoare cu setul cadou Lash Genius

Setul cadou Lash Genius de la AVON este alegerea perfectă pentru a-ți pune în evidență genele și pentru a completa un machiaj desăvârșit. Cu două produse best seller, acest set promite să-ți ofere o privire fermecătoare și încrezătoare în orice moment. Dăruiește-ți încrederea de a privi lumea zâmbind și lasă-ți genele să vorbească pentru tine.

Setul include:

Mascara Lash Genius 5 în 1 (Blackest Black)

Creion Glimmerstick (Blackest Black)

Preț set: 47,00 RON

Oferă-i energie și încredere cu Setul Cadou Full Speed (for HIM)

Într-o lume mereu în mișcare, atunci când ne confruntăm cu provocări, fie ele bune sau mai puțin bune, atitudinea noastră este cheia pentru a decide rezultatul final. Cu Setul Cadou Full Speed de la AVON, poți dărui cuiva drag încrederea de a face față cu brio unor noi provocări și de a se simți în control, în orice situație.

Setul conține:

Apă de toaletă (75 ml)

Deodorant roll-on

Gel de duș pentru păr și corp

Preț set: 89,00 RON

Descoperă eleganța orientală cu setul cadou Far Away Splendoria (for HER)

Cu o notă exclusivistă și ingrediente prețioase, parfumul Far Away Splendoria de la AVON este o experiență olfactivă deosebită, captivantă și plină de rafinament. Setul cadou Far Away Splendoria este alegerea perfectă pentru cei care apreciază aromele unice și elegante.

Setul conține:

• Apă de parfum Far Away Splendoria | 50 ml |

• Mini-apă de parfum Far Away Splendoria

• Loțiune de corp Far Away Splendoria

Preț set: 114,00 RON

Mai multe seturi cadou sunt disponibile pe avon.ro

Despre AVON

AVON este prezent de peste 25 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.

