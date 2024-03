După o intervenție chirurgicală estetică, este esențial să avem grijă de zonele cu incizii, pentru o vindecare rapidă și optimă.

Potrivit medicului specialist în Chirurgie Plastică, Estetică & Microchirurgie Reconstructivă, Dr. Cristina Berbecar-Zeca, “procesul de vindecare după orice incizie la nivelul pielii este foarte complex, iar incizia odată produsă trece prin 3 faze (inflamatorie, proliferativă si de remodelare), al căror proces complet de vindecare se termina după 1 an. Noi ne putem ajuta în faza de modelare a cicatricii prin folosirea, la domiciliu, a unei varietăți de creme și geluri.”

Ce este remodelarea cicatricii și ce creme se folosesc în acest proces?

Remodelarea este faza în care cicatricea se maturează și ar trebui să devină la sfârșitul întregului proces de cicatrizare o linie sidefie, nedureroasă.

Cicatrizarea are că scop refacerea tegumentului. Cicatricea poate lua mai multe forme, în funcție de mărimea, tipul agresiunii și locația la nivelul corpului (există zone predispuse la cicatrizări patologice: lobul urechii, pielea de pe stern și de pe umăr).

Cicatricile anormale pot avea o gama variată de aspecte: lățite, deprimate, retractile, hipertrofice și cheloide. Remodelarea cicatricii are și o componentă genetică, astfel, persoanele cu pielea închisă la culoare sunt predispuse la formarea de cicatrici hipertrofice (porțiune de piele îngroșată, voluminoasă, în relief și pigmentată diferit) sau cheloide (zona devine roz sau roșie sau se mărește și deformează zona din jur, devenind dură și nodulară).

În faza de remodelare a cicatricii sunt foarte importante și cremele și gelurile de cicatrizare, pe care le putem folosi acasă. Acestea sunt de mai multe tipuri: cu extract din plante, gel cu molecule de semnalizare Redox sau geluri siliconice.

Creme și geluri cicatrizante cu extracte din plante

• Cremele cu extract de ceapă

Datorită componentelor antiinflamatorii și antioxidante din ceapă, acestea acționează prin reducerea multiplicării fibroblastiilor (celulele responsabile de producerea colagenului), având astfel rol în modelarea cicatricii și îmbunătățirea aspectului pielii.

Pe piața de la noi se pot găsi creme cu extract de ceapă și care conțin și ingrediente ca alantoină și pantenol, ce contribuie la vindecarea cicatricilor și regenerarea pielii. Astfel de creme sunt: Contractubex (Merz Pharmaceuticals), Cybela Scagel (Bangkok Botanica) si Scar gel (Derma-E). Ca alternative sunt: Kaloidon gel (Laboratori Farmacologici Milanesi) si Erasé gel (ABCA Pharma Lab Co., Ltd.) etc

• Cremele cu aloe vera – deși este cunoscută pentru multiplele sale proprietăți antioxidante, antiseptice, analgezice și antiinflamatoare, nu există studii clare ce demonstrează proprietățile sale în remodelarea cicatricilor. Dar astfel de creme pot fi utile în prima parte a procesului de modelare a cicatricii, dacă este aplicată în primele 2-4 săptămâni post-operatorii, când datorită proprietăților sale de hidratare pot stopa producerea în exces de colagen, de către fibroblastii, impiedicând astfel evoluția către o cicatrice inestetică. Produsele disponibile la noi sunt: Alhydran ( Bap Medical), Dacoderm (Dacia Plant), Bioaqua (Lanbena) etc.

Gel cu molecule de semnalizare Redox



Aceste molecule sunt produse în fiecare celulă a organismului și acționează că mesager sau activator celular. Moleculele activate transmit celulelor să producă antioxidanți. Antioxidanții sunt compuși chimici care previn distrugerea celulară, însă antioxidanții nu funcționează fără moleculele de semnalizare Redox. Astfel că un aport din exterior cu aceste molecule duce către o vindecare normală.

Utilitatea lor se găsește nu numai în gelul aplicat local, ci și în adiminstrarea lor orală.

Aplicat local, gelul ce conține aceste molecule de semnalizare Redox asigură suportul esențial pentru toate mecanismele de regenerare de la nivelul pielii.

Singurul produs existent pe piața mondială, inclusiv în România, este Renu-28 (ASE).

Gelurile siliconice

Acestea realizează o peliculă la nivelul stratului superficial al pielii, menținând cicatricea hidratată și astfel scade producția de colagen de către fibroblastii.

Gelul se aplică în strat subțire și, datorită componentelor sale, rămâne activ pentru 24 de ore.

El protejează cicatricea de bacterii. De asemenea, inhibă factorii de creștere fibroblastici și tumorali locali, menținând procesul de cicatrizare în limite normale. Reduce senzația de mâncărime asociată procesului de modelare a cicatricii. Un tub de 15 grame ar trebui să fie suficient pentru tratarea unei cicatrici de 7,5-10 cm, pentru aproximativ trei luni.

Produse disponibile pe piață: Regen Șil (Fiterman ), Strataderm (Stratpharma), Stratamed (Stratpharma), Bapscarcare și Scarban (Bap Medical), Scar Estetique ce asociază și extract de ceapă (RejuvaSil), Dermatix (Menarini), Cicalfate+ gel cicatrice (Avene) etc.

Care dintre tipurile de creme sunt cele mai bune pentru cicatrizarea rapidă?

Dr. Cristina Berbecar-Zeca evidențiază utilitatea gelurilor siliconice: “Cele mai bune rezultate în modelarea cicatricilor le are gelul siliconic. Dar, o abordare optimă poate fi combinarea cremelor non-siliconice cu cele siliconice. Astfel, se poate aplica un prim strat cu oricare dintre cele non-siliconice, se masează până la absorbție prin exercitarea unei presiuni ușoare. Apoi se aplică gelul siliconic, în strat subțire, și se masează timp de 5 minute, lăsând apoi gelul să se usuce. Aplicare în paralel a cremelor modelatoare pentru cicatrici se face de 2 ori/zi, pentru o perioada de 4 săptămâni, urmând că apoi să se aplice doar gelul siliconic timp de minimum 6 luni, maximum 1 an“.



4 sfaturi suplimentare pentru modelarea cicatricilor

Pe lângă cremele cicatrizante, țineți cont de câteva aspecte importante care pot contribui la vindecarea rapidă a zonelor supuse intervențiilor chirurgicale estetice:

• Protecția solară

Protejează-ți cicatricile de lumina directă a soarelui, prin purtarea de îmbrăcăminte corespunzătoare care să le acopere sau folosind creme de protecție solară. Expunerea la soare poate agrava decolorarea cicatricilor.

• Masajul

Masarea ușoară a zonei cicatricii poate îmbunătăți circulația sângelui si ajută la descompunerea țesutului cicatricial. Puteți folosi cremele deja indicate pe care să le aplicați prin masaj.

• Hidratarea

Păstrează-ți pielea bine hidratată pentru a promova vindecarea. Luați în considerare utilizarea unei creme hidratante fără parfum.

• Evită iritațiile prin evitarea aplicării de substanțe chimice dure sau materiale abrazive în zona cicatricii.

