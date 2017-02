Piese de lenjerie intima pentru Ziua Indragostitilor

Portjartiere incitante

Portjartiele joaca un rol extrem de important in viata de cuplu. Profita de ele pentru a-ti surprinde iubitul in cele mai neasteptate momente. Fie ca el se afla la locul de munca, iar tu te pozezi sexy si ii trimiti fotografia ca sa stea ca pe ace pana ajunge acasa, fie ca te prezenti in fata usii de la apartamentul lui imbracata intr-un palton, iar pe dedesubt porti doar sutien, bikini si portjartiera, acest accesoriu condimenteaza viata sexuala a oricarui cuplu.

Portjartier cu talie inalta: 157,49 lei; Portjartier: 54,99 lei; Portjartier cu dresuri: 89,99 lei

