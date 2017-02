Botine elegante pentru primavara

Botine catifelate

Ca sa porti botinele astea superbe este clar ca trebuie sa fie primavara. Cine ar reusi sa isi tina atat de bine echilibru pe zapada in timp ce paseste incaltata in aceste botine?! As vrea sa fiu eu cea care poate. Ca in cazul celorlalte modele, botinele cu toc super inalt vin bine daca le porti cu pantaloni skinny, dar si cu pantaloni scurti si, bineinteles, cu rochii si fuste.

Nu le purta, totusi, la locul de munca, ci doar atunci cand iesi in oras sau esti onorezi cu prezenta o invitatie.

Botine: 159 lei