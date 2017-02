Bluze cu detalii / insertii din dantela

Sunt convinsa ca iti aduci aminte si acum de celebrele mileuri pe care parintii si bunici tai le aveau peste tot in casa si pe care atat de tare le dispretuiai.

Dar sunt totodata convinsa ca esti indragostita de lenjeria intima din dantela si ca te gandesti serios sa iti achizitionezi chiar si un costum de baie din aceasi tesatura pentru vara aceasta. Si pun pariu ca ai purtat cel putin o data o rochie din dantela la un eveniment important cum este nunta.

Ei bine, astazi nu este despre rochii si lenjerie intima, ci despre bluzele cu detalii din dantela.

Devenita favorita tinutelor casual, m-am gandit sa iti prezint cateva modele de bluze pe care le poti introduce in outfit-urile pe care le porti la locul de munca, cu care iti faci aparitia la o intalnire romantica sau care te fac sa te simti bine in pielea ta cand iesi sa te distrezi seara in oras.