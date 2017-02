Sporturile de iarna au un farmec aparte. O escapada la munte cu gasca de prieteni se lasa intotdeauna cu distractie de pomina, iar daca mergeti intr-o statiune montana in care puteti sa schiati sau sa va dati cu placa, ai ocazia sa faci miscare. Si daca pana acum trebuia sa alegi intre confort si stil, cand venea vorba de echipamentul de partie, e bine sa stii ca poti gasi haine calduroase, in care sa arati grozav. Secretul consta in alegerea corecta a unui echipament in care sa nu te simti sufocata, care sa te protejeze de frig si de zapada si care sa iti puna in valoare corpul. Iata ce trebuie sa stii:

Cum alegi geaca ideala pentru schi

Geaca este cel mai important articol vestimentar cand mergi la munte. Aceasta trebuie sa fie suficient de groasa incat sa iti tina de cald, dar sa iti complimenteze silueta si sa nu te faca sa arati precum omuletul Michelin. De aceea, geaca de munte trebuie sa fie fabricata dintr-un material calduros, rezistent la vant si impermeabil, dar usor, care sa lase pielea sa respire si sa te protejeze impotriva transpiratiei.

De asemenea, este important sa fii atenta si la detalii. Orice geaca trebuie sa aiba elastice la baza tivului și a manecilor, care sa te protejeze de zapada intrata pe sub haine. Buzunarele ascunse sunt foarte utile pentru a-ti pastra in siguranta banii, telefonul si ochelarii de schi. Daca vrei sa arati cat mai bine, iti propunem unul dintre modelele de geci confortabile de aici care, pe langa detaliile enumerate mai sus, sunt croite astfel incat sa iti avantajeze silueta si sa iti tina de cald, in acelasi timp. Dupa cum vezi, acum sunt si reduceri substantiale, de pana la 50%, asa ca poti gasi si alte chilipiruri indispensabile pentru mersul la munte.

Poarta haine subtiri, dar calduroase pe sub geaca

Cu o geaca buna de schi, nu mai este nevoie sa porti pulovere groase pe dedesubt, ci poti opta pentru o bluza sau un hanorac fabricat dintr-un material care sa absoarba transpiratia si sa iti asigure confortul in miscare. Cele mai bune sunt bluzele din lana moale, concepute dupa un sistem care sa impiedice pierderea caldurii corpului si patrunderea aerului rece pe sub ele. Acestea sunt suficient de subtiri incat sa nu te incomodeze sau sa iti adauge kilograme in plus. Sfatul nostru este sa eviti insa materialele sintetice sau bumbacul, pentru ca acestea retin umezeala si se usuca mai greu.

Cum alegi marimea corecta la pantaloni

Pantalonii de mers la munte sunt cu atat mai importanti cu cat picioarele sunt cele care se afla cel mai des in contact cu zapada, in special cand iei o cazatura. Principala problema in alegerea corecta a pantalonilor de schi o reprezinta marimea. Multe persoane isi aleg pantalonii dupa marimea pe care o poarta in mod normal, insa acestia ar trebui sa fie o idee mai mari, pentru a-ti oferi mai multa mobilitate si libertate de miscare, dar si pentru a evita accidentele neplacute. Niste pantaloni de schi de calitate vor avea o captuseala moale si vor avea elastice in partea de jos, astfel incat nu vei mai fi nevoita sa ii bagi in ghete. Poti alege un model cu o banda cu elastic in talie sau modelele cu bretele, de tip salopeta, care sa te protejeze cat mai eficient de zapada.

Ghetele de iarna trebuie sa fie comode si practice

Daca pe partie vei purta clapari, cand mergi pe zapada ai nevoie de niste ghete cu talpa rezistenta, care sa nu alunece si prin care sa nu patrunda umezeala. Exista numeroase modele imblanite pe interior, cu un design stilat, pe care vei adora sa le porti si prin oras, in zilele cu viscol si zapada mare. Nu uita sa porti in ghete si niste sosete inalte, din lana, care sa iti tina de cald. Probabil ai observat deja ca atunci cand iti este frig la picioare, senzatia neplacuta te cuprinde si in restul corpului, asa ca nu ignora importanta unor ghete de calitate.

Poti adauga un plus de stil tinutei tale cu o caciula cu blana, un fular calduros si niste manusi comode, care sa iti asigure tot confortul de care ai nevoie, astfel incat sa te distrezi fara griji si sa atragi toate privirile.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Zoom Team