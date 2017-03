Bluze si camasi kaki si in imprimeu camouflage

Eu personal astept vara, pentru ca am o rochie casual cu imprimeu camouflage de care inca sunt indragostita si pe care abia astept sa o port din nou, insa pana atunci trebuie sa imi fac cateva “provizii” de bluzite si camasi in aceleasi nuante placute de kaki si verde militar.

Primul pas pe care l-am facut a fost sa caut pe magazinele online. Imi sunt la indemana si ma ajuta sa ma relaxez in micile pauze la birou sau in timpul drumurilor plictisitoare cu mijloacele de transport in comun.