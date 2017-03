6 modele de fuste din denim pe care le purtam in 2017

Spune-mi sincer: cat timp a trecut de cand nu te-ai mai afisat in societate purtand celebra fusta de blugi?!

Intr-adevar, rar se intampla sa mai vedem in zilele noastre, pe strada, reprezentante ale sexului frumos purtand fuste de blugi, insa asta nu inseamna ca acest model a iesit din tendinte. Am lasat sa se aseze praful peste ele, sa miroasa a naftalina si am uitat ca este o piesa vestimentara care ne scoate din impas atunci cand suntem disperate sa obtinem un outfit casual-elegant.

Fustele din denim sunt piese de rezistenta, sunt piese nemuritoare, ce vin in completarea tinutelor casual, dar si a celor elegante. Treaba este simpla: se ia o fusta de blugi scurta sau midi, se combina cu un top sau cu o camasa (tot din denim) si sandale sau pantofi stiletto, obtindandu-se astfel un outfit elegant. Un outfit elegant usor de purtat, pentru femeile mai putin obisnuite cu sacourile, camasile albe si cambrate si pantalonii la dunga.

Fusta clos: 105 lei; Fusta maxi: 174,99 lei; Fusta neagra: 134,99 lei; Fusta midi: 159,99 lei

Dar cel mai si cel mai bine, parerea mea, este pusa in valoare o fusta din denim intr-un outfit casual: fusta + tenisi sau bocanci.

Magazinele online ne pun la dispozitie modele de fuste din denim pentru toate gusturile. Gasim fuste de blugi lungi, asimetrice, midi, scurte si foarte scurte, din denim cu aspect deteriorat, cu crapaturi, aplicatii si broderii, mulate sau in clos.

Ce-mi place la acest tip de fusta este faptul ca ofera confort si singuranta, in ea nu te simti nici prea eleganta, dar nici prea masculina, ci este calea de mijloc intre cele doua stiluri.

Fusta mini: 179,99 lei; Fusta cu buzunare: 214,99 lei

Avand in vedere ca este din denim, aceasta fusta te protejeaza intr-o oarecare masura de vant si de temperaturile scazute, motiv pentru care este pozitionata in categoria fustelor numai bune de purtat la inceputul primaverii, toamna si chiar iarna.

Sursa Foto Front Page: evgeny freeon/shutterstock.com