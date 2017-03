In cate tinute de baza poti combina o singura camasa?

Tinuta casual-eleganta cu o camasa, blugi si stiletto

Rar imi este dat sa renunt chiar si doar pentru cateva ore la adidasii mei confortabili si sa ma pun pe niste tocuri inalte. Foarte rar! Cu toate astea, visez cu ochii deschisi la momentul in care comoda de mine o sa isi iasa din zona de confort si o sa imbrace o superba pereche de boyfriend jeans, o camasa lejera care sa iasa din pantaloni, iar in picioare o sa am cei mai frumosi pantofi stiletto.

Pana atunci sunt constienta ca trebuie sa lucrez la atitudinea mea, pentru ca o femeie timida nu are cum sa straluceasca in tinuta asta decat daca in ziua respectiva simte ca are lumea la picioare.

Blugi: 115 lei; Camasa: 139,99 lei; Stiletto: 449 lei