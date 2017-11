Geaca lunga neagra cu gluga

Recomandarile Fashion Days pentru sezonul toamna-iarna: piesele-cheie, in care merita de investesti, urmand tendintele impuse de marile case de moda

Imbraca-te cu stil in noul sezon!

De la un look all denim, piese din velur sau articole sportive cu croieli bine definite, la accesorii rafinate menite sa transfome orice outfit, noul sezon redefineste stilurile vestimentare clasice si mizeaza pe articole must-own in care merita sa investesti.

Mioara Roncea, Fashion Editor Fashion Days, iti arata care sunt tendintele pentru sezonul de toamna – iarna si iti recomanda piesele-cheie pe care trebuie sa le ai in garderoba.

Trenduri feminine

Androgic chic

Stil ce imbina armonios look-ul tip uniforma cu cel urban, ANDROGIN CHIC este cel mai ascendent trend al momentului. Prezent pe podiumurile internationale sub forma structurilor deux-pièces, a costumelor sau mixurilor monocrome, trendul a preluat efectul suprapunerilor intre piese supradimensionate de inspiratie masculina, purtate deasupra celor feminine.

Daca vrei sa il incerci, mizeaza pe piese clasice cu croieli structurate, bine conturate, cu linii alungite. Adopta accesorii simple, moderne, cu un aer arhitectural, care sa-ti completeze outfitul cu influente minimaliste.

Total denim

Este imposibil sa rezisti trendului care aduce impreuna imprimeurile unitare ale anilor ’90 si lejeritatea denimului. Stilul TOTAL DENIM al noului sezon toamna-iarna propune tinute tip uniforma, dar suficient de sofisticate astfel incat sa impresioneze si, in acelasi timp, indeajuns de lejere astfel incat sa te simti confortabil.

Investeste in piese usor de integrat in outfiturile zilnice, cu taieturi interesante, care se completeaza perfect cu o pereche de pantofi kitten heels, stiletto sau sport. Pentru un twist chic, mixeaza denimul cu piele, fie ca vorbim de o fusta, o jacheta sau de cizme inalte. Adopta un machiaj minimal pentru un vibe feminin, ingrijit si natural.

Imprimeuri cu motive

Imprimeurile cu motive sunt un must in sezonul rece, iar stilul country-chic se bucura de o reinterpretare mai feminina si mai moderna ca niciodata. Da, pantalonii in carouri, tartan-ul si sacourile raman piese de referinta pentru acest trend, insa combinatiile intre acestea sunt mai indraznete si mai surprinzatoare.

Poti incepe cu un blazer cu croi clasic combinat cu o fusta sau o pereche de pantaloni cullote. Mergi mai departe, mixand tricotaje, maiouri din matase sau fuste vaporoase cu articolele reprezentative trendului.

Cea mai buna investitie pentru a fi mereu in tendinte? O fusta in carouri.

Cum sa porti accesoriile specifice trendului? Nu incarca tinuta, ci evidentiaza piesele erou cu accesorii simple.

Culoarea vedeta: ROSU

Pulover rosu cu imprimeu

Daca vrei sa iesi in evidenta toamna aceasta, trebuie sa porti rosu. Culoarea aprinsa, care sugereaza incredere, arata uimitor atunci cand alegi outfituri all red.

Joaca-te cu texturi si croieli pentru o abordare contemporana, insa alege piese care urmaresc linia corpului pentru a contura o aparitie subtila si seducatoare.

Materiale in trend: catifea si velur

Rochie din catifea verde cu maneci lungi

Materialele rafinate au revenit glorios pe agenda fashion si in acest sezon. Look-urile din catifea si piele velur de pe podiumuri arata mai mult decat glamouroase, fiind adaptate chiar si tinutelor casual. Cu un twist modern si sofisticat, aceste texturi iti asigura o aparitie extrem de feminina, fie ca alegi sa le porti pe timp de zi sau la evenimente speciale.

Nu te feri de bijuterii opulente, ci combina piese luxury cu elemente discrete, pentru un look contemporan. Ai in vedere integrarea materialelor fine daca iti doresti un look sofisticat.

Printuri: Leopard

Indraznet, impozant si cu totul sofisticat, imprimeul leopard este cu siguranta vedeta noului sezon. Majoritatea designerilor internationali au abordat clasicul model al felinei, cu un farmec atemporal, intr-un mod neutru si i-au oferit o sensibilitate feminina, ingrijita, in timp ce altii au adus o nota glam trendului si au ales sa reflecte eleganta anilor ’70.

Accesoriile sunt piese-cheie atunci cand vorbim despre felul in care alegi sa adopti acest trend menit sa te scoata in evidenta.

Dazzle Drama

Este dificil sa spui nu unei straluciri clasice, dar este imposibil sa rezisti noilor siluete in materiale orbitoare. Desi pare greu de crezut, acest trend renascut este foarte usor de integrat in tinutele zilnice, fiind sexy si smart in acelasi timp. Croiala este cheia atunci cand porti acest trend. Increderea ii urmeaza indeaproape.

Romantismul inspirat de imprimeul floral

Bluza cu imprimeu floral in tendinte

Usor de purtat, imprimeurile florale reflecta feminitatea absoluta. In acest sezon, trendul este mai modern ca niciodata, iar garderoba ta trebuie sa-l adopte numaidecat.

Cum vibe-ul boem este inlocuit de dimensiunea arhitecturala si deconstruita, stilizeaza piesele cu imprimeu floral cu articole in tonuri masculine si accesorii care sa adauge un strop de rafinament. Simte-te in largul tau si ofera imprimeului un aer urban, purtand aceste must-haves peste jeansi sau sub o jacheta bomber.

Tricotaje moderne

Tricotul, element esential oricarei garderobe adaptate zilelor racoroase, se bucura in acest sezon de o reinterpretare confortabila. Clasice si calduroase, articolele supradimensionate din tricot sunt accesorizate cu imprimeuri indraznete si aplicatii metalice.

Completeaza-le cu piese clasice din materiale delicate si fluide pentru a pastra un look feminin si romantic.

Mix intre clasic si sport

Mixul intre piesele vestimentare clasice si cele sportive atinge perfectiunea in sezonul toamna - iarna. Elementele supradimensionate rafinate si in culori aprinse urmeaza vibe-ul anilor ’90, conturand impreuna un look nonsalant.

Fie ca preferi sa adopti un look clasic sau unul mai relaxat, must-try in noul sezon, trebuie sa ai in garderoba cateva accesorii impresionante pe care sa le combini cu piese cheie precum trench-ul, pantalonii cu talie inalta sau sacoul.

Iata vedetele anotimpului rece pe care trebuie trebui sa le adaugi in lista ta de favorite: ochelari tip matrix, bereta, cercei diferiti si cu prindere pe ureche, perle, pantofi stiletto si cizme rosii.

Daca ai in plan sa dai o fuga la munte nu rata ofertele din acest an de Black Friday si achizitioneaza piese in trend.