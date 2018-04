Comunicat de presa

Conferinta Digital Divas by AVON isi propune sa aduca pe scena specialisti recunoscuti si nume relevante din industria de fashion si beauty. Cele trei sesiuni vor oferi povesti savuroase, dezbateri interesante si sfaturi utile oricarui pasionat de online.Printre vorbitorii prezenti se numara specialisti cu experienta in online, cunoscuti bloggeri de fashion si beauty, dar si celebritati care vor dezvalui secretele si strategiile care le-au adus succes in comunicarea online:(Avon Romania),(Answear.ro),(L’Oreal Romania),(Senior Model),(Elle Romania),(Unica.ro),(Danarogoz.ro),(Sanziananegru.com),(Feeric Fashion Week),(Molecule F),(Andreeabalaban.ro) si multi altii.



Gala Digital Divas Awards

La finalul zilei se va desfasura cea de-a sasea editie a galei de premiere Digital Divas Awards. Acest moment reprezinta o celebrare a celor mai active femei din mediul online local si este o seara dedicata celor care stralucesc in activitatea lor.

In cadrul galei de premiere Digital Divas Awards, care va avea loc pe 24 aprilie, vor fi premiate 15 categorii. Jurizarea nominalizatilor a avut loc in perioada 2 aprilie -15 aprilie, premiul fiind desemnat 50% prin vot public si 50% prin votul juriului. Pentru urmatoarele categorii, procesul de jurizare a avut criterii particulare: AVON Awards for Social Causes (castigatorul va fi desemnat de catre organizatori in baza realizarii unor campanii cu impact deosebit in comunitatea locala), Best Brand Endorser (castigatorul va fi desemnat 100% in urma aprecierii unui juriu de specialisti in comunicare si marketing din companii si agentii) si People's Choice Award (castigatorul va fi desemnat 100% de votul publicului).

Evenimentul va fi transmis live, pe site-ul www.digitaldivas.ro, pentru cei care nu pot ajunge la eveniment.

Digital Divas este un eveniment organizat de Evensys si AVON Romania, in parteneriat cu Haagen-Dazs, Samsung, McCafe, After Eight si Rowenta.